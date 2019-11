Carte di credito, da Visa ad Amex messaggio al governo: “Basta con il mito dei costi”

Il tema dei pagamenti digitali è salito alla ribalta, entrato anche nell’agenda politica e nella manovra 2020, con il governo che si è detto impegnato anche per la riduzione delle commissioni per i pagamenti. Un tema che si è dibattuto anche al Salone dei Pagamenti di Milano e che ha visto i responsabili italiani dei circuiti dei pagamenti non particolarmente favorevoli a questa opportunità. “Troviamo molto positivo che nell’agenda governativa si parli di questo mondo e che si apra un dibattito“, spiega Maria Giovanna Di Feo, principal della società di consulenza Bain&Company. “Può essere un volano positivo e un’occasione per sfatare alcuni falsi miti sulle commissioni, ad esempio. Anche il contante ha dei costi, per il Sistema Paese la gestione del contante è di 10 miliardi di euro e solo per gli esercenti è di 3 miliardi. Le commissioni ci sono, è vero, ma la media italiana è di circa l’1%, in linea con gli altri Paesi. Si tratta di una buona occasione, quindi: speriamo ci siano più incentivi e meno multe”.

American Express, Visa e Mastercard: “Sfatiamo il mito delle commissioni”

Sono le case prodotto, ovviamente, quelle che verrebbero maggiormente colpite da una riduzione delle commissioni, che fanno eco a Di Feo su questo aspetto: “Il governo sta facendo un lavoro eccellente, l’agenda digitale è finalmente al centro del quadro politico”, sostiene Enzo Quarenghi, country manager di Visa. “Dobbiamo sfatare un mito, però: le commissioni in Italia non è vero siano più care degli altri Paesi europei, dobbiamo sfatare un mito. L’Italia ha commissioni in linea, se non più bassi della media europea. Ovviamente i circuiti fanno fronte a investimenti molto consistenti: per il Visanet ci sono 5 miliardi di euro solo per mantenimento e l’evoluzione. Anche a livello di sicurezza, l’anno scorso abbiamo sventato 25 miliardi di dollari di frodi. Tutto questo ha dei costi”.

“Non è questione di margine o meno. In Italia i pagamenti digitali sono regolamentati e sono tra i più bassi esistenti nel mondo“, sostiene Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard. “Quello che dobbiamo fare è comunicare il valore corretto e probabilmente, come tutti gli attori, non lo abbiamo fatto e abbiamo lasciato che il percepito del consumatore e del merchant fosse di pagare un costo alto. Se la metropolitana di Roma investe in tecnologia, insieme a noi, per portare il biglietto a essere digitalizzato perde dei soldi? No. Anche la transazione di basso importo può essere profittevole per tutta la filiera ed è quella su cui noi investiamo di più. Serve sicurezza, tokenizzazione, e tutti questi elementi hanno un costo. Quindi, lavoriamo per efficientare di più il mercato, collaboriamo con il governo, ma soprattutto serve educare di più le persone perché non si può credere a un tassista che dice di pagare 5 euro di commissione, quando non è vero”.