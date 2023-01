Caro benzina, gli italiani fanno il pieno nei paesi limitrofi

Mentre il Governo italiano cerca di trovare una soluzione per il caro benzina con il recentemente approvato decreto carburanti, i prezzi alle pompe non accennano a diminuire. Gli automobilisti italiani stanno quindi cercando alternative per fare il pieno di benzina, tra cui andare in Paesi limitrofi come San Marino e Slovenia, dove i prezzi sono più convenienti.

San Marino, in particolare, sta attirando molti automobilisti italiani poiché il governo locale non ha ancora armonizzato i prezzi dei carburanti con quelli italiani, come previsto da un accordo tra i due Paesi. Tuttavia, questo vantaggio è destinato a durare poco, poiché l’accordo prevede che San Marino stabilisca prezzi dei carburanti “non inferiori a quelli imposti o praticati in Italia”.

La Slovenia sta diventando un’altra meta popolare per gli automobilisti italiani, poiché i prezzi dei carburanti sono più convenienti rispetto all’Italia. Tuttavia, per la maggior parte degli automobilisti italiani, la speranza è di trovare distributori in Italia che pratichino prezzi sotto 1,8 euro al litro.

I gestori delle pompe sottolineano che “non sono speculatori” e che i prezzi sono decisi dalle compagnie petrolifere. In seguito alle rassicurazioni del governo, i benzinai hanno deciso di congelare lo sciopero previsto per il 25 e 26 gennaio.