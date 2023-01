In caso di violazione sono previste sanzioni e, in caso di recidiva, anche la sospensione dell’attività per un periodo tra un minimo di sette e un massimo di 90 giorni. Sarà inoltre irrobustita la collaborazione con la Guardia di Finanza per garantire più controlli e sarà istituita una Commissione di allerta rapida sui prezzi, all’interno dell’Antitrust. Tra le altre misure, sono inoltre estesi al il primo trimestre 2023 i buoni benzina per un valore massimo di 200 euro per lavoratore dipendente.

I pareri di benzinai e consumatori sul provvedimento

“Non era questo il tipo di provvedimento che ci aspettavamo”, è il commento di Giuseppe Sperduto, presidente di Faib Confesercenti, al provvedimento varato dal consiglio dei ministri. “L’esecutivo smentisce se stesso: i dati ufficiali del Ministero dell’Ambiente certificano che l’aumento dei prezzi alla pompa è stato in linea con il rialzo dovuto al ripristino delle accise, ma il Cdm sceglie di ignorarli e di considerare comunque i gestori come pericolosi speculatori”.