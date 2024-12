Caffè e cacao: materie prime alimentari prezzi in salita anche per il prossimo anno

Non solo caffè, ma anche cacao e uova: i prezzi di questi generi alimentari stanno salendo vertiginosamente. Il prezzo dell’ingrediente chiave del cioccolato è salito alle stelle quest’anno, spingendo gli analisti a lanciare nuovi avvertimenti sull’estrema volatilità dei prezzi. I futures del cacao a New York hanno registrato un aumento dell’160% da inizio anno, segnando un altro record.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Caffè e cacao: prezzi in crescita

La notizia giunge tra le rinnovate preoccupazioni per le condizioni climatiche avverse e la scarsità di offerta in Africa occidentale, dove si concentrano circa i tre quarti della produzione mondiale di cacao. Gli strateghi della banca olandese ING hanno affermato che la persistente ristrettezza dei mercati del cacao e del caffè, unita all’incertezza meteorologica, significa che i prezzi rimarranno probabilmente volatili fino al prossimo anno.

Il mercato globale del cacao ha registrato il più grande deficit in oltre 60 anni nella campagna di commercializzazione 2023-2024, ha dichiarato sempre ING in una nota, citando i dati dell’International Cocoa Organization (ICCO). Il deficit è stato attribuito alle carenze dei raccolti in Costa d’Avorio e Ghana, i maggiori produttori di cacao al mondo.

Come il cacao, anche i prezzi del caffè hanno subito un’impennata nel 2024 e gli analisti hanno recentemente avvertito che potrebbero volerci anni prima che una delle materie prime più commercializzate al mondo si riprenda. Carlos Mera di Rabobank ha indicato il cacao e il caffè come materie prime interessanti per i trader professionisti, anche se ha avvertito che i mercati delle materie prime rimangono “molto volatili” e “molto pericolosi”.

Il cacao è una delle materie prime più oscure, quindi non consiglierei a nessuno che non lo conosca di addentarsi, ma certamente è una delle materie prime più divertenti da osservare”, ha detto Mera a ‘Squawk Box Europe’ della CNBC.

“E poi il caffè, con un’altra impennata. Il caffè ha raggiunto il suo prezzo più alto dal 1977 [e] a seconda del contratto a cui si guarda, potrebbe essere un record storico e anche i prezzi record della robusta… È una situazione piuttosto interessante”, ha aggiunto.

Uova indigeste: prezzi su anche nel 2025

Ma anche i prezzi delle uova stanno aumentando e gli esperti del settore prevedono che questi costi più elevati persisteranno anche nel 2025, soprattutto se le infezioni da influenza aviaria continueranno.

Kevin Bergquist, responsabile del settore dell’Istituto Agroalimentare di Wells Fargo, ha dichiarato che i prezzi delle uova sono stati elevati dal 2023 a causa della combinazione di aumenti stagionali dei prezzi durante le festività e dell’interruzione dell’approvvigionamento di uova dovuta all’influenza aviaria.

Nell’ultimo anno i prezzi sono rimasti “generalmente” al di sopra di quelli del 2023 e addirittura “spesso hanno superato i prezzi delle uova del 2022, anno in cui l’HPAI ha davvero colpito il mercato delle uova”, secondo Bergquist. I prezzi delle uova all’ingrosso, che a novembre sono aumentati di quasi il 55%, non riflettono necessariamente i prezzi delle uova al consumo, che possono variare notevolmente.

Secondo l’analista, la dimensione degli allevamenti di pollame è stata nuovamente ostacolata dalla ricomparsa dell’influenza aviaria tra la fine del 2023 e il 2024, con conseguente scarsità dell’offerta sul mercato delle uova. E gli effetti continueranno a sentirsi anche il prossimo anno, finendo inevitabilmente per pesare sulle tasche dei consumatori finali.