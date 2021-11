Buy Now, Pay Later cresce tra i consumatori ma il rischio truffa è dietro l’angolo

Sempre più in voga negli ultimi tempi, i servizi Buy now, pay later (Compra ora, paga dopo) non sono solo popolari tra i consumatori ma purtroppo stanno anche dimostrando di avere un certo successo anche tra i truffatori.

I servizi Buy Now, Pay Later permettono agli acquirenti di dividere il costo dei loro acquisti su tre o quattro mesi, spesso senza interessi. Sono diventati massicciamente popolari negli Stati Uniti e in Europa, e hanno generato quasi 100 miliardi di dollari in transazioni a livello globale solo nel 2020. Tuttavia di pari passo alla crescita di tali servizi è anche l’attività fraudolenta connessa che sta registrando un massiccio incremento in alcune delle più grandi piattaforme buy now, pay later (BNPL) del settore, che includono Klarna, Afterpay e Affirm.

Buy Now, Pay Later sempre più di mira di truffatori

“I criminali amano il servizio BNPL”, ha detto alla CNBC Martin Rehak, CEO e co-fondatore della start-up Resistant AI. I motivi sono questi in sostanza: i cybercriminali stanno sfruttando le debolezze nel processo di applicazione per i prestiti BNPL, dicono gli esperti, utilizzando tattiche intelligenti per passare inosservati e rubare oggetti che vanno dalla pizza e alcolici alle console per videogiochi. Una delle vulnerabilità più evidenti, dice Rehak, è la dipendenza delle aziende BNPL dai dati per l’approvazione di nuovi clienti. Molte aziende del settore non conducono controlli di credito formali, utilizzando invece algoritmi interni per determinare l’affidabilità creditizia in base alle informazioni che hanno a disposizione.

Inoltre, i rivenditori che lavorano con le piattaforme BNPL “categorizzano le cose in modo diverso”, ha detto Rehak, aggiungendo che questo può portare all’incoerenza. Per esempio, un commerciante partner può eseguire un evento di promozione speciale per l’alcol, ma assegnare una categoria vaga come “evento speciale”. Si corre così il rischio di frode visto che il un sistema di intelligenza artificiale non riconosce la categoria e gli dà un’etichetta più generica con un basso rischio di default.

Kevin Gosschalk, fondatore e CEO della start-up americana Arkose Labs, sottolinea dal canto suo che i criminali stanno sempre più prendendo di mira le piattaforme BNPL in quanto hanno controlli più “morbidi” rispetto alle grandi banche e società di carte di credito. Secondo il numero uno di Arkos Labs, i truffatori negli Stati Uniti stanno usando tali servizi per sfruttare le carenze di approvvigionamento. Ha fatto l’esempio di coloro che ottengono console PlayStation 5 su BNPL e le rivendono a prezzi molto più alti online per trarne profitto.

Poiché i servizi BNPL consentono agli utenti di distribuire i loro acquisti in quattro rate uguali, i truffatori sono in grado di pagare solo il 25% del valore di base – circa 125 dollari per una PS5 – ed evitare di pagare il resto, ha detto il CEO di Arkose Labs.

Un’altra ragione per cui i sistemi BNPL vengono presi di mira è la loro popolarità – è molto più facile passare inosservati quando ci sono tante altre persone che chiedono credito. Il settore BNPL ha attirato l’interesse delle grandi società, con aziende come PayPal e Square che si stanno dando da fare per giocare un ruolo nello spazio. PayPal ha iniziato a offrire la propria funzione BNPL l’anno scorso, mentre Square ha recentemente accettato di acquisire Afterpay per 29 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, la rapida crescita del settore sta preoccupando i regolatori. Il governo del Regno Unito vuole portare i prodotti BNPL sotto la supervisione normativa, e sta attualmente eseguendo una consultazione per determinare come andare avanti con i suoi piani.

Da parte loro, le piattaforme BNPL come Klarna e Afterpay dicono che accoglierebbero con favore la regolamentazione, purché sia “proporzionata”.

A differenza delle compagnie di carte di credito, la maggior parte delle entrate delle compagnie BNPL proviene dai commercianti. Aziende come Klarna e Afterpay fanno pagare ai commercianti una piccola tassa su tutte le transazioni elaborate attraverso le loro piattaforme.

Il punto chiave di vendita per i commercianti è che spesso vedono aumentare i loro volumi di vendita come risultato. Questo ha portato a preoccupazioni di tipo morale sul fatto che i piani BNPL stiano incoraggiando i consumatori a vivere oltre i loro mezzi. Afterpay ha detto che la gestione delle frodi è una “priorità assoluta” per l’azienda e che le perdite a causa delle frodi hanno rappresentato meno dell’1% delle sue vendite globali nell’ultimo anno finanziario.