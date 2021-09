Intelligenza artificiale: quali sono le principali applicazioni

Gli investimenti delle imprese in soluzioni di intelligenza artificiale (AI) mettono il turbo. Lo certifica l’ultima analisi sulla spesa mondiale per l’intelligenza artificiale dell’International Data Corporation (Idc) da cui emerge che la spesa per i sistemi di intelligenza artificiale passerà da 85,3 miliardi di dollari nel 2021 a oltre 204 miliardi di dollari nel 2025 con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) per il periodo 2021-2025 a + 24,5%.

Dietro la crescita vertiginosa, il desiderio delle aziende di approfondire la loro conoscenza dei clienti, di garantire maggiore efficienza ai dipendenti e di inseguire un percorso di innovazione per ottenere un vantaggio competitivo.

Intelligenza artificiale, dove viene usata

Dal punto di vista settoriale, da qui al 2024, il retail e il settore bancario sono i due mercati che investiranno di più nel campo dell’intelligenza artificiale.

Nel primo dei due, gli investimenti si focalizzeranno sulle soluzioni che migliorano l’esperienza dei clienti attraverso l’automazione del customer experience e le raccomandazioni personalizzate.

Il mondo bancario punterà invece soprattutto sulle soluzioni per la riduzione del rischio, come le applicazioni antifrode e la threat intelligence automatizzata.

Al terzo posto, tra i settori altospendenti c’è l’industria manifatturiera discreta, che investirà nel settore per migliorare il controllo qualità e per fare manutenzione predittiva degli impianti.