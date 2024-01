Buon 15esimo compleanno Bitcoin

Oggi Bitcoin compie 15 anni. Era infatti il 3 gennaio 2009 quando il blocco genesi (o blocco zero) di Bitcoin veniva estratto, nell’arco di sette giorni, da Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo dell’entità (una persona o un gruppo di persone la cui identità è tuttora ignota) che nel 2008 inventò un “sistema di moneta elettronica peer-to-peer”, ossia un’infrastruttura finanziaria globale basata sulla crittografia e non più sulla fiducia. In questa transazione iniziale, definita anche transazione genesi o “coinbase”, Satoshi riportava il celebre messaggio: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” cioè “The Times 03/Gen/2009, Il cancelliere sull’orlo del secondo salvataggio delle banche”.

Questa frase, titolo di un articolo del Times di Londra, datato 3 gennaio 2009, che faceva riferimento proprio al salvataggio delle banche voluto dal governo britannico, era un chiaro segnale delle intenzioni che aveva il progetto Bitcoin. Mentre il mondo stava vivendo la più grande crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione, nacque una nuova visione per un sistema monetario separato dallo Stato, che potesse decentralizzare (aka contrastare) il potere enorme delle banche e degli intermediari in generale, restituendolo agli utilizzatori finali: le persone.

Il 12 gennaio 2009, nel blocco 170, avvenne la prima transazione di Bitcoin dopo la genesi, tra Satoshi e il noto crittografo Hal Finney. Finney è stato anche il primo a minare Bitcoin insieme a Satoshi dopo il lancio della rete.

I primi 180 mesi della regina, per anzianità e popolarità, delle criptovalute sono un’occasione per ripercorrere la sua storia e svilupparne un’analisi che abbia un occhio proiettato al futuro, anche se proprio la volatilità tipica di Bitcoin è esempio concreto di aleatorietà dei mercati finanziari e dell’imprevedibilità del loro avvenire.

Si pensi ad esempio che, nel 2010, si poteva acquistare un intero token Bitcoin per circa 0,08 euro, mentre oggi il suo valore è intorno ai 42.000 euro: un aumento di circa il 52.500.000%.

La sua storia, però, non è fatta solo di fasi di crescita esponenziale. Dal suo avvento a oggi, infatti, abbiamo visto il valore di Bitcoin raggiungere il proprio apice il 10 novembre del 2021, sfiorando i 67.000 euro, ma abbiamo anche assistito a rapidi crolli, come quello che lo ha visto scendere di quasi 24.000 euro in sole tre settimane nel maggio 2021, che hanno portato alcuni investitori fan della criptovaluta a perdere parecchio denaro.

Prima di riepilogare l’andamento delle più importanti oscillazioni di prezzo di Bitcoin, ripercorriamo le tappe fondamentali del suo percorso, durante il quale il suo valore è appunto cresciuto da una frazione di centesimo a decine di migliaia di euro.

La storia di Bitcoin

Dall’avvio del gennaio 2009, la rete di Bitcoin inizia subito a funzionare: la community comincia a crescere e il Bitcoin viene utilizzato per la prima volta per l’acquisto di un bene nel mondo fisico: una pizza. Nel 2012 Bitcoin raggiunge la capitalizzazione di un miliardo di dollari. Sopraggiungono tuttavia i primi problemi.

Nel 2010-2011 Bitcoin, a causa del suo utilizzo di pseudonimi e dell’assenza di un’autorità di controllo, viene associato al mercato illegale, dalla droga al terrorismo, e per questo viene relegato a fenomeno di nicchia di scarso interesse per il mondo del business. I regolatori di diverse nazioni iniziano a chiedersi a questo punto come debba essere considerato Bitcoin. Alcuni lo riconoscono come valuta, alcuni come strumento finanziario e altri ancora lo proibiscono o ne sconsigliano l’utilizzo alle banche.

Dal 2014 si apre una fase in cui l’interesse inizia a spostarsi verso la tecnologia dietro Bitcoin: la Blockchain. Iniziano così a nascere piattaforme che sfruttano alcuni principi fondanti di Bitcoin: Ethereum, piattaforma orientata alla creazione di smart contract, e Ripple, nata nel 2012 per facilitare i pagamenti interbancari in diverse valute, che raccoglie l’adesione da parte delle prime banche.

Nel 2015 nasce anche R3, un consorzio composto dalle più importanti banche mondiali, che sviluppa la piattaforma Corda. Sempre nel 2015 la fondazione Linux incomincia a lavorare al progetto Hyperledger per lo sviluppo collaborativo di una piattaforma che possa anche essere utilizzata dalle aziende. Si arriva pertanto a un bivio: c’è chi crede solo nelle criptovalute e chi crede che la tecnologia sottostante possa essere applicata anche ad altri ambiti.

Nel 2016 si afferma la moda della Blockchain. La stampa inizia a parlarne e sempre più spesso viene presentata in netta separazione rispetto a Bitcoin (alla fine del 2015 The Economist le dedica la copertina e la annovera tra le tecnologie che rivoluzioneranno il digitale nei prossimi anni). Come conseguenza di questo clamore mediatico, inizia ad aumentare la consapevolezza delle aziende sulla Blockchain e vengono avviate numerose sperimentazioni.

Alla fine del 2017 entriamo nella cosiddetta fase di disillusione dell’hype cycle di Gartner: nascono le prime perplessità sul potenziale rivoluzionario della tecnologia Blockchain, che fatica a concretizzare le promesse fatte, mentre le criptovalute continuano a oscillare nel loro valore. Il processo di validazione della rete di Bitcoin (il cosiddetto processo di mining) presenta alcuni limiti al crescere della rete: lentezza nell’effettuare una transazione, consumo elevato di energia per la validazione e rischio di centralizzazione dei computer dedicati a tale attività.

Dopo la forte attenzione mediatica ricevuta nel 2017, trainata dalla crescita del loro prezzo, il 2018 si caratterizza per un inarrestabile crollo in termini di capitalizzazione. La community Blockchain conia un nuovo termine per definire questo momento: “crypto-winter”. L’inverno, però, non è arrivato per la tecnologia alla base delle criptovalute. La Blockchain, infatti, continua a suscitare grande interesse da parte delle aziende. La tecnologia evolve, grazie anche agli sforzi profusi dalle community di sviluppatori che ruotano attorno alle Blockchain pubbliche.

Nel 2020 e nel 2021 si assiste a un’esplosione dei progetti delle Banche Centrali per la creazione delle proprie monete digitali, le cosiddette Central Banks Digital Currencies (o CBDC). Questa nuova applicazione della tecnologia sembra farsi strada nel mondo. Circa il 40% delle Banche Centrali hanno infatti avviato un progetto di ricerca sull’emissione di una eventuale CBDC. Nel frattempo, iniziano ad arrivare i primi segnali di un possibile inquadramento giuridico delle Blockchain e delle criptovalute, come Bitcoin, con la Commissione Europea che include all’interno del Digital Finance Package una regolamentazione sui crypto-asset.

Il 2021 e la prima metà del 2022 sono caratterizzati invece da una forte spinta innovativa. Si diffondono le applicazioni decentralizzate (DApp, acronimo di Decentralized Applications), in particolare quelle in ambito finanziario. È nel novembre del 2021, infatti, che le applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi, acronimo di Decentralized Finance) gestiscono l’equivalente di 178 miliardi di dollari. Oltre alle DApp vengono introdotti i token non fungibili (NFT, acronimo di Non-Fungible Token). Questo nuovo standard tecnico abilita diversi nuovi casi d’uso, dalla tokenizzazione di asset finanziari, a fenomeni di collezionismo. Tra gli utenti privati esplode infatti il mercato dei collectibles: solitamente realizzati in collezioni di numerosità variabile, replicano fenomeni di collezionismo aggiungendo delle caratteristiche di unicità a contenuti multimediali, riguardanti soprattutto opere d’arte, musicali e giochi online. Nella seconda metà del 2022 si inizia, invece, a diffondere l’uso del termine Web3, con il quale si descrive una nuova versione decentralizzata del web basata su Blockchain.

Il valore di Bitcoin negli anni

Durante questo percorso, il prezzo di Bitcoin ha continuato ad oscillare. Nel 2009 valeva meno di 0,01 euro, nel 2010 all’incirca 0,10 euro, nel 2011 salì a quasi 4 euro per raggiungere, nel 2012, il valore di circa 10 euro. Dopo il primo halving di novembre 2012 si generò una mega bolla speculativa nell’autunno del 2013 che fece schizzare il prezzo da circa 124 euro nell’ottobre 2013 a circa 1.125 euro nell’aprile 2014.

Ricordiamo che il meccanismo dell’halving dimezza ogni quattro anni la quantità dei Bitcoin versata ai minatori a titolo di ricompensa e serve a controllare linearmente l’offerta di Bitcoin, stimolarne la domanda e stabilizzarne l’inflazione, fino a quando saranno estratte con il mining virtuale massimo 21 milioni di monete (si prevede che ciò avverrà intorno al 2140). L’halving consente inoltre una ripartizione più equa della rete: con la riduzione della ricompensa, i minatori che non hanno aggiornato le loro apparecchiature di mining potrebbero uscire dal circuito, lasciando il posto a macchine più efficienti.

Da aprile 2014 iniziò il primo bear market post-bolla di Bitcoin e il prezzo scese ininterrottamente dell’85% fino a gennaio 2015, quando si toccò il minimo post bolla a quota 157 euro.

Dopo il secondo halving di luglio 2016 si generò un’altra grande bolla speculativa nel 2017, grazie alla quale la criptovaluta raggiunge per la prima volta i 1.200 euro nel marzo 2017 per poi salire, entro la fine dell’anno, a oltre 15.000 euro (forse nemmeno Satoshi Nakamoto avrebbe immaginato che la sua invenzione Bitcoin sarebbe arrivata ad avere un valore così alto sul mercato) grazie al debutto della valuta sul mercato dei future, che consente agli investitori di concordare prezzo, quantità e data del futuro acquisto di un asset. In quel caso il primo crollo si fermò già a febbraio 2018, quando venne toccata quota 5.640 euro, con una perdita del 70% dai massimi. In altre parole la perdita in percentuale fu simile a quella del primo calo del 2014, anche se fu molto più rapida.

Quattro mesi dopo, il valore di mercato scende di circa due terzi, arrivando intorno ai 5.900 euro. Il ribasso sembra fortemente connesso al susseguirsi di tre notizie: quella della messa al bando degli annunci sulle criptovalute da parte di Google, quella della presenza di link a immagini di abusi su minori nascosti nella blockchain di Bitcoin, scoperti da alcuni ricercatori tedeschi, e quella del furto di 600 computer per il mining di Bitcoin avvenuto in Islanda.

A questa serie di eventi fa seguito una pioggia di titoli polemici, come ad esempio: “Il Bitcoin è ridicolo. La blockchain è pericolosa”, e anche la piattaforma dedicata ai pagamenti Stripe cessa di ospitare le transazioni in Bitcoin.

I prezzi oscillano intorno agli stessi valori fino alla fine di dicembre 2018, prima di scendere a circa 2.000-3.000 euro nei mesi successivi. In questo periodo muore a soli trent’anni Gerald Cotten, CEO del più grande exchange di criptovalute del Canada, Quadriga. Poiché era lui l’unico detentore delle chiavi di accesso al bitcoin wallet della piattaforma, Quadriga si lascia dietro 170 milioni di euro detenuti da circa 115.000 utenti che non possono più avervi accesso. Anche la prima grande Borsa di derivati a offrire future sull’acquisto di Bitcoin, Cboe Global Markets, smette di negoziare la criptovaluta.

Il marzo 2019, però, segna per Bitcoin l’inizio di una breve corsa al rialzo, ed entro l’estate il suo prezzo arriva a sfiorare gli 11.000 euro, raggiungendo il suo valore più alto fino a quel momento. Il trend di crescita non subisce battute d’arresto nemmeno quando un provider di indici ed ETF sulle criptovalute diffonde una notizia secondo cui il 95% dei volumi di scambio riportati da Bitcoin sarebbero stati falsi. Stando all’analisi condotta da Bitwise Asset Management su 81 borse, infatti, i volumi di scambio giornalieri sarebbero stati più vicini ai 263 milioni di euro che ai 5,6 miliardi riportati da CoinMarketCap.

Da questo momento inizia una fase di relativo stallo dei prezzi. Dopo il settembre 2020, però, il valore di Bitcoin esplode. Nel giro di sei mesi, il prezzo della criptovaluta raggiunge un nuovo record di oltre 50.000 euro. Il fondatore di Tesla, Elon Musk, annuncia che la sua azienda è pronta ad accettare pagamenti in criptovaluta. Nel maggio 2021, tuttavia, un mese dopo il picco, il valore di Bitcoin scende di circa 24.000 euro, riducendosi a una cifra vicina ai 28.000. Il calo del prezzo avviene in seguito alla notizia che la Cina avrebbe imposto una stretta sul mining e sul trading di criptovalute introducendo una nuova regolamentazione.

I prezzi iniziano a risalire nel luglio 2021, arrivando a circa 42.000 euro a fine agosto, per poi scendere a 37.000 il mese successivo. Le quotazioni aumentano fino a raggiungere il massimo storico di quasi 66.500 euro a novembre, prima di una flessione che durerà fino a gennaio 2022, quando i prezzi raggiungeranno i 29.000 euro.

Nell’aprile 2022 una breve fase di crescita riporta i prezzi a 42.000 euro, prima dell’arrivo del cosiddetto “crypto winter” (inverno delle criptovalute), che fa scendere il valore di Bitcoin a circa 20.000 euro, il 51% in meno rispetto all’inizio dell’anno e il 31% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Quanto vale oggi la regina delle criptovalute

Il 2023 è però stato l’anno del riscatto per Bitcoin che, dal 1 dicembre 2022, ha recuperato il 152%, passando da quota 15.430 euro a 38.500 euro circa.

E in questo inizio d’anno ha già fatto parlare di sé con un nuovo rally. Il 2 gennaio Bitcoin ha sfondato il muro dei 45 mila dollari, portandosi a quota 45.700 dollari (livello che non toccava dall’aprile del 2022), mettendo a segno un rialzo di oltre il 7% perché il mercato ritiene che entro il 10 gennaio (o al più tardi il 15 marzo) la SEC prenderà una decisione sul primo ETF spot legato alla criptovaluta.

Il giudizio sarà positivo secondo gli investitori, che concordano sul fatto che la Securities and Exchange Commission (equivalente della Consob italiana) darà il via libera all’ETF di Blackrock, il più grande asset manager al mondo. Si tratta di un’importante novità perché consentirebbe di acquistare un prodotto che segue il prezzo del Bitcoin senza dover possedere direttamente la criptovaluta.

Bitcoin sta guadagnando terreno anche in vista del prossimo halving, previsto per il 23 aprile 2024, quando la quantità dei Bitcoin versata ai minatori a titolo di ricompensa verrà dimezzata: riducendo l’offerta sul mercato della criptovaluta, il prezzo lievita.

La storia riassunta in questo articolo insegna però quanto sia difficile avanzare ipotesi verosimili riguardo l’andamento del prezzo di Bitcoin nei mesi, nelle settimane o persino nei giorni a venire. Le forti oscillazioni che hanno costellato il suo track record dovrebbero mettere in guardia gli investitori di Bitcoin a prepararsi a qualche scossone, come la multa di 4,3 miliardi di dollari imposta lo scorso dicembre contro Binance dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e i procedimenti legali contro il suo fondatore, Changpeng Zhao.

Tra l’altro, il report sulle prospettive di mercato 2024 appena diffuso da XTB, fintech internazionale quotata alla Borsa di Varsavia e uno dei maggiori broker FX e CFD, sottolinea come nel novembre 2023 le transazioni giornaliere di Bitcoin abbiano raggiunto il livello record di 710.000, ma solo 235.000 erano transazioni finanziarie. Il che significa una modesta crescita annua del 10%.