Buffett scommette sul gas naturale, compra quota di Dominion Energy per $10 miliardi

Scaricate le compagnie aeree, Warren Buffett punta sul settore energy. È l’ultima scommessa del finanziere americano, tra gli uomini più ricchi al mondo, che ha comunicato di aver acquisito, tra mite la sua conglomerata Berkshire Hathaway, le attività di stoccaggio e trasmissione del gas naturale di Dominion Energy in un accordo per un valore complessivo di $ 9,7 miliardi.

Una volta concluso l’accordo nel quarto trimestre del 2020, la divisione energetica del gruppo di Buffett acquisirà la proprietà di 7.700 miglia di gasdotti, vasti impianti di stoccaggio e una partecipazione del 25% di un sito di stoccaggio nel Maryland.

“Siamo molto orgogliosi di aggiungere un così ampio portafoglio di risorse di gas naturale al nostro già forte business dell’energia”, ha dichiarato il presidente del Berkshire Buffett in una nota.

“Questa importante attività di trasmissione e stoccaggio di gas naturale è stata gestita nel migliore dei modi”, ha affermato Bill Fehman, presidente e CEO di Berkshire Hathaway Energy.

Buffett è noto per essere un buon cacciatore di occasioni durante le fasi di flessioni del mercato. Lo ha fatto con Goldman Sachs (GS) e General Electric (GE) durante la crisi finanziaria, quando entrambe le aziende hanno accolto con favore un’iniezione di denaro da parte di Buffett.

Ma fino a oggi, Buffett non ha fatto acquisizioni altrettanto grandi durante la pandemia di coronavirus. Al contrario, la Berkshire ha venduto alcune attività in fase di recessione, in particolare la sua intera partecipazione in azioni di compagnie aeree, tra cui American Airlines (AAL), Delta (DAL), Southwest (LUV) e United (UAL).

Nei primi tre mesi del 2020, il gruppo ha registrato una perdita netta di quasi $ 50 milioni.

Le azioni di classe A del Berkshire sono scese del 21,2% da inizio anno. Nello stesso periodo, l’S & P ha segnato un calo del 3,1 % e il Dow ha registrato una flessione del 24%.