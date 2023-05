Btp Valore, a chi conviene davvero?

Si chiama Btp Valore la nuova famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail e annunciata ieri a sorpresa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef).

Caratteristiche

La prima emissione dei nuovi Btp Valore è partita ieri e avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno 2023, salvo chiusura anticipata. Questi nuovi titoli di Stato avranno una durata pari a 4 anni e come il Btp Italia corrisponderanno un premio fedeltà ai risparmiatori che lo deterranno fino alla scadenza.

Le cedole saranno periodiche e calcolate in base a dei tassi prefissati che saranno crescenti nel tempo, ma per sapere quanto pagherà bisognerà pazientare fino al il 1° giugno, giorno in cui il Mef comunicherà anche il codice ISIN che identifica il titolo.

Intanto, al momento il tradizionale Btp a 5 anni offre al momento un rendimento lordo del 3,618%, mentre quello con scadenza decennale si trova a quota 4,189%.

Non sono previsti tetti o riparti all’emissione mentre sono state semplificate le modalità di sottoscrizione rispetto alle tradizionali aste. In tal senso, il nuovo Btp Valore potrà essere acquistato dai piccoli risparmiatori retail senza commissioni, a partire da un minimo investimento di 1.000 euro.

Tassazione agevolata

Anche per il Btp Valore si applica sul rendimento la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà. Inoltre, sarà come sempre possibile per i sottoscrittori cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza.

La sottoscrizione sarà possibile recandosi in banca o alle poste in cui si detiene un conto titoli, ma anche attraverso il proprio conto online, se abilitato alle funzionalità di home banking.

Come per tutti i bond, anche il collocamento di questi nuovi Btp avranno luogo sulla piattaforma MOT, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, per il tramite di due banche dealer: Intesa San Paolo e Unicredit.

Un confronto tra Btp Valore, Btp Italia e Btp Futura

Le caratteristiche principali del nuovo Btp Valore sono nella sostanza molto simili a quelle dei Btp Italia e dei Btp Futura, con il Tesoro che lavora a nuovi strumenti per fidelizzare sempre più i risparmiatori retail, anche se non mancano le differenze. Vediamole nel dettaglio. La prima fondamentale differenza riguarda la durata dell’investimento:

il Btp Valore ha una durata di 4 anni;

il Btp Italia ha scadenza a 5 anni;

il Btp Futura presenta una durata più lunga: 8 anni.

La seconda importante distinzione riguarda l’indicizzazione, infatti, se nel caso dei Btp Italia il tasso è influenzato dall’inflazione italiana, i Btp Futura (emessi soltanto tra il 2020 e il 2021) sono legati alle performance dell’economia italiana.

Al contrario, i nuovi Btp Valore non abbiamo nessuna indicizzazione nè all’inflazione nè al Pil, anche se per valutarne l’effettiva convenienza dovremo attendere fino il 1 giugno.

Il premio fedeltà è una caratteristica comune a tutte le tre tipologie, anche se nel caso del Btp Futura la sua entità varia a seconda della crescita del Pil nominale italiano, mentre per il Btp Italia e il nuovo Btp Valore il premio fedeltà sarà corrisposto se il risparmiatore porterà sino a scadenza il titolo obbligazionario.

L’obiettivo con cui è stato emesso questo nuovo titolo di Stato è quello di soddisfare la crescente richiesta delle famiglie di impiegare i risparmi in asset ritenuti storicamente più “sicuri” e allo stesso tempo remunerativi. Tuttavia, bisogna considerare che i Btp sono adatti solo a coloro che hanno un lungo orizzonte temporale di investimento, di almeno 4 anni. Inoltre, non va mai dimenticato il principio della diversificazione, per cui non bisogna concentrare gli investimenti su uno stesso strumento.