Coronavirus, le prossime aste di titoli di Stato, previsti 80 mld entro maggio

Mentre il governo Conte non perde occasione per invitare le istituzioni europee ad adattare i propri strumenti per venire incontro a esigenze di spesa pubblica straordinarie, il Tesoro italiano dovrà portare a compimento numerose emissioni di titoli di Stato nei prossimi due mesi.

Da qui a fine marzo matureranno, fra Bot e Ctz in scadenza 22 miliardi di euro. Nel mese di aprile, poi, arriveranno a scadenza oltre 15 miliardi di Btp e oltre 13 miliardi di Bot.

A maggio, infine, saranno da rinnovare debiti per 16 miliardi in Btp e 13 miliardi in Bot.

Un totale che supera, nei due mesi abbondanti che potrebbero rivelarsi cruciali nella lotta all’epidemia del coronavirus, gli 80 miliardi di euro.

La buona notizia è che, per il momento lo spread sembra rientrato su livelli sotto controllo, al di sotto di quota 200, con un rendimento del decennale all’1,65%. A dare una mano determinante è stato l’intervento della Bce, che ha annunciato un piano di acquisti di titoli dell’Eurozona da 750 miliardi e di cui l’Italia potrà ampiamente beneficiare.

Il calendario delle emissioni del Tesoro

Ecco il calendario delle emissioni del Tesoro italiano per fine marzo e nei prossimi due mesi.

Marzo

26 marzo Asta Ctz e BTP€i

27 marzo Asta Bot

31 marzo Asta medio-lungo termine

Aprile

8 aprile Asta Bot

9 aprile Asta medio-lungo termine

24 aprile Asta Ctz e BTP€i

Maggio

12 maggio Asta Bot

13 maggio Asta medio-lungo termine

26 maggio Asta Ctz e BTP€i

27 maggio Asta Bot

29 maggio Asta medio-lungo termine