BOT, il 29 marzo in asta titoli per €7 mld

Torna l’appuntamento con le emissioni di BOT. Domani, 29 marzo, il Tesoro mette in asta 7 miliardi di euro di titoli a 6 e a 12 mesi.

Entro oggi, 28 marzo, devono essere effettuare le prenotazioni da parte del pubblico, mentre il termine per la presentazione delle domande in asta scade domani alle ore 11:00.

Il collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi è consentito fino alle 15:30 del 30 marzo, mentre il regolamento delle sottoscrizioni avverrà venerdì 31 marzo. Ecco le caratteristiche principali delle emissioni in oggetto.

BOT 6 mesi

Di seguito, le informazioni chiave sull’emissione di BOT a 6 mesi, con durata 182 giorni:

Tranche: 1 a

Data di emissione : 31 marzo 2023

: 31 marzo 2023 Scadenza: 29 settembre 2023

29 settembre 2023 Importo offerto: 5 miliardi.

BOT 12 mesi

Per quanto riguarda la riapertura dei titoli a 12 Mesi (14 luglio 2022 – 14 luglio 2023), i dati salienti sono:

Durata: 105 giorni

105 giorni Codice ISIN: IT0005500027

IT0005500027 Tranche: 3 a

Data di emissione : 14 luglio 2022

: 14 luglio 2022 Scadenza: 14 luglio 2023

14 luglio 2023 Importo offerto: 2 miliardi.

Altre informazioni utili

I BOT sono posti all’asta con il sistema di collocamento dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro.

Come ricordato dal MEF, il 31 marzo 2023 verranno rimborsati titoli per 5,5 miliardi di euro, tutti relativi alla scadenza semestrale. Al 14 marzo 2023 era in circolazione un importo complessivo di BOT pari a 110 miliardi di euro, di cui 25,3 miliardi semestrali e 85,2 miliardi annuali.

Nel corso dell’ultima asta di Bot del 10 marzo, sono stati allocati 6,5 miliardi di titoli annuali con rendimenti al +3,613%.

Ricordiamo infine che il 30 marzo è in calendario l’asta di medio-lungo.

Per maggiori informazioni sulle prossime emissioni del MEF, clicca qui.