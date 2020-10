Borsa Italiana, al via la Trading Online Expo 2020

A partire da oggi martedì 20, fino a giovedì 22 ottobre è possibile partecipare alla Trading Online Expo che si terrà in formato digitale.

Per la prima volta, in una nuova veste interamente digitale, la TOL Expo avrà una forte componente tecnologica e durerà tre giorni invece delle consuete due giornate.

Un appuntamento di cultura dei mercati e di educazione finanziaria con seminari, tavole rotonde, contributi internazionali e sessioni formative in cui gli investitori avranno l’opportunità di confrontarsi con trader professionisti, broker ed esperti di mercato nazionali e internazionali su tematiche macroeconomiche, strategie di trading e gestione del portafoglio.

Vi saranno anche approfondimenti sul complesso contesto legato all’emergenza Covid-19 e panel interamente dedicati al tema della finanza sostenibile.

“La Trading Online Expo ha l’obiettivo principale di aumentare la consapevolezza degli investitori sulle opportunità offerte dal trading online. Sarà inoltre l’occasione per responsabilizzare gli investitori rispetto ai profili di rischio e di rendimento della molteplicità dei prodotti finanziari disponibili sui mercati regolamentati. Un’opportunità di approfondimento delle dinamiche di mercato, resa ancora più interessante dal particolare momento che stiamo vivendo e che richiede conoscenze e competenze” ha chiarito Nicolas Bertrand, Head of Derivatives Markets and Commodities di Borsa Italiana.