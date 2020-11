Bonus biciclette, da oggi si replica ma solo per gli esclusi

Bonus biciclette, da oggi si replica. Il governo ha stanziate nuovi fondi per il bonus mobilità, dopo che la prima iniezione di liquidità da 215 milioni è andata esaurita in poche ore.

L’annuncio è arrivato dal ministero dell’Ambiente Sergio Costa che ha chiarito che tutti coloro che hanno comprato una bici o un monopattino elettrico dal 4 maggio al 2 novembre e non sono riusciti ad ottenere il bonus mobilità perché i fondi erano finiti, potranno ripresentare la domanda sullo stesso sito (www.buonomobilita.it) da oggi 9 novembre al 9 dicembre, e avranno il bonus ai primi dell’anno prossimo.

Bonus bici: in cosa consiste

Introdotto lo scorso maggio con la pubblicazione del Dl Rilancio in Gazzetta Ufficiale,il “bonus bici” o “bonus mobilità”consiste in uno sconto pari al 60% delle spese sostenute, in misura non superiore a euro 500, “per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture”. Chi ha già effettuato l’acquisto potrà ricevere un rimborso, inserendo on-line l’Iban del conto corrente sul quale sarà effettuato l’accredito.

Per richiedere il rimborso per acquisti già sostenuti è necessario:

possedere la fattura o lo scontrino “parlante” , ovvero uno scontrino che riporta la descrizione del bene acquistato

, ovvero uno scontrino che riporta la descrizione del bene acquistato codice fiscale dell’acquirente

un’identità digitale Spid

Ancora 100 milioni per auto elettriche e ibride plug-in

Quanto invece agli incentivi per le auto, sono esauriti quelli per l’acquisto di auto a emissioni contenute (da 61 a 90 gr/km di CO2, la cosiddetta “terza fascia”), ma rimangono cento milioni riservati a vetture a emissioni basse e bassissime, le fasce uno e due (si tratta delle auto elettriche e ibride plug-in, la cui domanda è inferiore alla cifra stanziata).