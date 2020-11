Bonus bici: click day fallimentare e fondi già esauriti

Click day fallimentare quello del bonus bici. Da martedì 3 novembre 2020, è stata resa disponibile l’applicazione web che, tramite il sito del ministero dell’Ambiente, da modo di richiedere il “Bonus mobilità” per gli acquisti di biciclette – muscolari ed e-bike a pedalata assistita -, monopattini, segway, mezzi e servizi della mobilità condivisa a uso individuale) già effettuati dallo scorso 4 maggio.

Click day da incubo e fondi esauriti

E, per la serie le beffe non finiscono mai, i fondi stanziati sono andati rapidamente verso l’esaurimento con i 215 milioni di euro iniziali già finiti. Il ministero dell’Ambiente garantisce di essere impegnato a reperire ulteriori risorse invitando chi ha acquistato la bicicletta fino al 2 novembre a conservare i documenti fiscali di acquisto.

«Io invito tutti a entrare nel sistema con calma, anche nei prossimi giorni – ha affermato il ministro Costa in un comunicato -, perché abbiamo appostato altri fondi ad hoc in legge di Stabilità e assicuro che tutti coloro che hanno una fattura o uno scontrino parlante al 2 novembre saranno rimborsati.

Ci sono stati dei problemi, ci hanno riferito, dovuti al sistema Poste e Spid – ha spiegato Costa – e a un affollamento in contemporanea che, come mi ha personalmente riferito Sogei, è andato ben oltre tutte le aspettative.

Bonus bici: in cosa consiste

Introdotto lo scorso maggio con la pubblicazione del Dl Rilancio in Gazzetta Ufficiale,il “bonus bici” o “bonus mobilità”consiste in uno sconto pari al 60% delle spese sostenute, in misura non superiore a euro 500, “per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture”. Chi ha già effettuato l’acquisto potrà ricevere un rimborso, inserendo on-line l’Iban del conto corrente sul quale sarà effettuato l’accredito.

Per coloro che invece che non hanno ancora effettuato l’acquisto, è previsto un voucher, che avrà una durata di 30 giorni da utilizzare per gli acquisti fino al 31 dicembre prossimo.negli oltre duemila punti vendita sul territorio nazionale, che si sono già registrati sulla piattaforma digitale del Ministero dell’Ambiente.