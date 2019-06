Bond Usa, rendimenti sotto il 2%. Goldman: “il fondo non è stato toccato”

Le attese di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed mette il turbo ai Treasury mentre il rendimento del decennale è sceso sotto il 2% raggiungendo minimi dal novembre 2016.

Ma la corsa al ribasso, secondo Goldman Sachs, non è ancora terminata. I rendimenti potrebbero arrivare all’1,75% se la banca centrale Usa tagliasse i tassi due volte nel corso del 2019, come la gran parte degli economisti a Wall Street si aspetta. Se fino a ieri si aspettavano zero tagli dei tassi quest’anno, ora gli analisti di Ubs si aspettano una riduzione dello 0,5%.

Il decennale viaggia con rendimenti, che si muovono inversamente ai prezzi, ha registrato un calo fino all’1,984% dal 2,023% del giorno precedente, quando a un certo punto erano scesi sotto il 2% per la prima volta dal novembre 2016.