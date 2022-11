Dal 1° dicembre 2022 Luca Bonansea sarà il nuovo direttore della divisione private banking e wealth management di BNL BNP Paribas. Bonansea subentra ad Isabella Fumagalli, che ha manifestato l’esigenza di usufruire di un periodo sabbatico. A sostituire Bonansea alla guida della divisione retail banking arriverà Gianluca Almi, attuale direttore client service center nell’ambito della rete commerciale di BNL BNP Paribas.

Chi è Luca Bonansea

Torinese, 53 anni, Bonansea è attualmente responsabile della divisione retail banking di BNL, dove è entrato nel 2008, dopo precedenti esperienze manageriali nel settore bancario in ambito retail e corporate. Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore territoriale nord ovest di BNL è poi approdato in direzione generale come responsabile della rete retail e private e in seguito direttore commercial banking. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Torino, ha conseguito un Master in Executive Management presso HEC Paris. Anne Pointet, deputy ceo di BNP Paribas Wealth Management, ha dichiarato: