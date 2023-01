BNL BNP Paribas Life Banker, Luca Romano guiderà la rete

BNL BNP Paribas Life Banker si prepara a nuove sfide per proseguire e rafforzare il percorso di sviluppo, con novità organizzative al vertice, a nove anni dal lancio e con all’attivo circa 700 consulenti patrimoniali e asset in gestione per oltre 13 miliardi di euro.

Luca Romano, in foto, guiderà la rete di cui è stato fino ad oggi deputy head; raccoglie il testimone da Ferdinando Rebecchi, che continuerà a dare il proprio contributo manageriale come consulente, con la responsabilità commerciale del Network: una decisione condivisa, dopo essere stato a capo dei life banker fin dall’esordio sul mercato e dopo oltre 43 anni di carriera. Il direttore generale di BNL BNP Paribas, Marco Tarantola, spiega:

“Stiamo preparando il futuro, con la stessa visione con cui 9 anni fa decidemmo di lanciare, su un mercato già ben consolidato, una rete di consulenza finanziaria integrata e sinergica con la banca. Oggi, alla luce dei positivi risultati raggiunti, puntiamo a proseguire in modo determinato nella crescita del network, rafforzando il team manageriale, per continuare ad accompagnare privati e imprese nei loro bisogni sempre più evoluti, insieme con gli altri business della banca e del gruppo e grazie ad una piattaforma di soluzioni e servizi di qualità e valore. Abbiamo fatto perciò una scelta di continuità, con un nuovo responsabile che ben conosce la rete e la sua macchina operativa. Auguro a Luca buon lavoro per guidare i Life Banker verso nuovi traguardi e ringrazio Ferdinando per quanto fatto finora, sicuro che ci saprà dare ulteriori importanti contributi nel nuovo ruolo”.

Le altre nomine di BNL BNP Paribas

Nell’ambito di questo piano di consolidamento e rafforzamento, Michele Cicoria è il nuovo responsabile marketing e sviluppo rete, in virtù dell’ampia esperienza sia nella consulenza sia nell’industria finanziaria. Valeria D’Ignazio sarà invece a capo dei business manager, dopo aver operato in BNL con incarichi manageriali nell’ambito delle direzioni territoriali della banca. Paolo Cecconello, già responsabile commerciale e sviluppo life banker, dopo aver dato un importante contributo ai risultati finora raggiunti, affronterà come area manager una nuova sfida nell’evoluzione della sua carriera.

Queste novità organizzative, insieme con la strategia e gli obiettivi della rete, saranno condivise in una convention oggi e domani a Roma, alla presenza di 800 tra banker e ruoli dirigenziali. I vertici di BNL BNP Paribas interverranno alla convention per presentare la nuova strategia e gli obiettivi della rete.

BNL BNP Paribas Life Banker prevede, entro il 2025, di raggiungere i 1000 consulenti patrimoniali attivi in tutta Italia e circa 20 miliardi di euro di asset gestiti. Questo obiettivo dimostra l’impegno della banca nel continuare a crescere e rafforzarsi nel mercato della consulenza finanziaria, offrendo soluzioni e servizi di qualità e valore ai propri clienti.

In sintesi, BNL BNP Paribas Life Banker si prepara a nuove sfide per proseguire e rafforzare il percorso di sviluppo, con novità organizzative al vertice e una strategia ambiziosa per raggiungere nuovi traguardi entro il 2025. La banca è pronta ad accompagnare privati e imprese nei loro bisogni sempre più evoluti, insieme con gli altri business della banca e del gruppo, per offrire soluzioni e servizi di qualità e valore ai propri clienti.