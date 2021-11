Black Friday 2021: la guida per acquisti in sicurezza

Countdown iniziato per il Black Friday 2021, il prossimo 26 novembre, una giornata di sconti e offerte che anticipa lo shopping natalizio.

Ma dietro le potenziali offerte convenienti delle catene di negozi spesso si celano truffe ed inganni, volte a spingere il consumatore ad acquistare prodotti di cui non ha un reale bisogno, o applicando sconti spesse volte non veritieri. Da qui il Codacons ha stilato una guida per evitare di cadere in trappola.

Controllate sempre attentamente il prezzo del prodotto in vendita, per verificare se gli sconti applicati sono davvero reali oppure no;

Non fatevi ingannare dai trucchi che utilizzano alcuni negozi o siti internet che vogliono convincervi che si tratti dell’ultimo prodotto disponibile o che si stiano esaurendo le scorte;

Attenzione a dove si sta facendo l’acquisto, per capire che politica ha il negozio sui resi, attenzione ai casi in cui il recesso non è consentito;

Farsi una lista dei prodotti che si vogliono acquistare prima di girare negozi o siti online, altrimenti si finisce con l’acquistare cose di cui non si ha reale bisogno;

Non cliccate o aprite messaggi pubblicitari che vengono recapitati via e-mail o sul cellulare, che spesso riguardano truffe;

Attenzione alle offerte estremamente vantaggiose perché anch’esse possono nascondere delle truffe;

Prestate attenzione a tutti i dettagli dell’ordine e nel caso attendete prima di acquistare qualcosa.

A questi si aggiungono i consigli di Assoutenti.

Conservate sempre copia dell’ordine effettuato e controllate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali.

– Acquistate solo da venditori sicuri e che riportino i dati della società titolare dell’attività commerciale.

– Acquistate solo da siti web sicuri protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo.

– Diffidate da sconti troppo elevati e poco credibili: nessuno vi venderà mai uno smartphone da 1.000 euro a 100 euro.

– Verificate se il prezzo pubblicizzato comprenda anche spese di spedizione o tasse.

– Controllate la data di spedizione e verificare sempre da dove viene spedito il prodotto.

– Sul web meglio evitare bonifici o carte di credito, preferire paypal o carte prepagate.

– Non comunicate mai i vostri dati personali via telefono o via mail.

– Ricordare che per legge la merce si può restituire quando si acquista fuori dagli esercizi commerciali fisici entro 14 giorni.

– Per gli acquisti online verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online.

– Se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione avete dritto alla sostituzione o al rimborso.

Quanto spenderanno e cosa compreranno gli italiani nel Black Friday 2021

Ammonta a 1,8 miliardi la cifra che gli italiani spenderanno online nei giorni compresi tra il Black Friday e il Cyber Monday 2021. Le stime sono dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, che prevedono un rimbalzo del 21% dei consumi rispetto al 2020.

Il budget medio ipotizzato di spesa è pari a €273 come emerge da un’ indagine realizzata da idealo secondo cui il 65,6% degli acquirenti online italiani dice di essere interessato ad acquistare un prodotto durante il prossimo Black Friday contro il 55,7% degli Spagnoli, il 49,8% dei Tedeschi, il 44,4% degli Austriaci e il 36,6% dei Francesi.

Un altro studio di PwC sul Black Friday/Cyber Monday Italy 2021 rivela che ben quattro italiani su cinque, pari ad oltre l’85% sono interessati a fare acquisti durante il Black Friday e il Cyber Monday. Di questi, il 45% dichiara di voler fare shopping con certezza, mentre il 41% lo farà solo in caso di affari particolarmente vantaggiosi. Solo il 7%, invece, dichiara di non essere interessato ad acquistare durante le giornate di sconti nel mese di novembre.

Secondo PwC inoltre lo scontrino medio degli italiani per il Black Friday e il Cyber Monday raggiungerà €235 nel 2021, in aumento rispetto ai €157 a persona spesi nel 2020, e gli uomini spenderanno più delle donne (€267 vs. €203).

A motivare l’aumento di spesa nel 2021, è in primis il desiderio di acquistare un articolo specifico, per sé o per la famiglia (43%), seguito dalla speranza di trovare occasioni e buoni affari in un numero sempre maggiore di negozi (42%) e il risparmio sul costo dei regali natalizi (30%). Elettronica e Tech trainano lo shopping: sono i prodotti per cui si spenderà visto che è la preferita da quasi la metà (47%) degli italiani interessati a fare shopping durante il Black Friday e Cyber Monday, seguita da Abbigliamento e accessori (41%), Articoli per la casa (24%), Salute e bellezza (20%) e Libri (19%).