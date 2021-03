Bitcoin, affondo di Powell (FED): “strumento speculativo, non sostituisce dollaro”

Nuova batosta d’Oltreoceano per il Bitcoin. Dopo le forti critiche sollevate qualche settimana fa dal segretario del Tesoro Usa, Janet Yellen, a rincarare la dose ci ha pensato il presidente della Fed Jerome Powell.

Oggi, nel corso di un suo intervento, al summit sull’innovazione della Banca dei Regolamenti Internazionali, il numero uno della banca centrale Usa, la FED, ha definito le criptovalute “più uno strumento speculativo, piuttosto che del dollaro”.

Powell ha poi aggiunto che la Fed non ha fretta di adottare un dollaro digitale, che avrà bisogno del sostegno politico e di un ampio sostegno pubblico prima di essere adottato. Le criptovalute private, ha detto Powell, non sono un sostituto del denaro della Banca centrale e non sono un “buon bene rifugio”.

Powell ha parlato in un giorno in cui il bitcoin è in ribasso ma continua a scambiare intorno a $ 57.000, in calo dai massimi toccati nei giorni scorsi, quando ha raggiunto il record di 61.556 dollari. Le quotazioni della regina delle criptovalute sono aumentate in maniera significativa negli ultimi sette mesi in mezzo a una raffica di attività di trading e alla crescenti investimenti da parte degli investitori istituzionali.

Bitcoin, anche per Janet Yellen è inaffidabile

Le considerazioni di Powell, si aggiungono a quelle espresse qualche settimana fa dal segretario del Tesoro Usa, Janet Yellen, che ha bollato il Bitcoin come “estremamente inaffidabile” per garantire le transazioni e che non si può ancora considerare uno strumento di pagamento, in quanto “estremamente inefficiente per effettuare transazioni”.