Big tech pronte a svelare i conti trimestrali. Ecco le attese degli analisti

A Wall Street occhi puntati sulla stagione dei conti trimestrali, con gli investitori che sono in attesa dei risultati dei big della tecnologia. Dopo i risultati oltre le aspettative dei principali colossi bancari a stelle e strisce, questa settimana i riflettori sono puntati su Google (martedì), Meta (mercoledì) e Amazon (giovedì), aziende i cui risultati trimestrali hanno spesso infiammato le quotazioni dei titoli, influenzando di conseguenza l’andamento dell’intero listino.

Anche se nell’ultimo mese abbiamo avuto una correzione sui mercati azionari, il quadro di mercato non è ancora cambiato di molto, con i principali indici che si mantengono comunque all’interno di una tendenza di fondo rialzista. Da questo punto di vista l’indice S&P 500, uno degli indici più importanti e più osservato al mondo, da inizio anno mostra un rialzo del +11%, (+21% dai minimi di ottobre 2022), anche se rispetto ai massimi di fine luglio mostra un calo dell’8%.

Tuttavia, dati incoraggianti sugli utili delle big tech, uniti alle previsioni di crescita positive per i prossimi trimestri e anni, potrebbero fornire un supporto ai mercati azionari; il tutto in un contesto in cui continuano a preoccupare le tensioni geopolitiche in Ucraina e Medio Oriente. Vediamo quali sono le attese del mercato per i colossi tecnologici.

La polarizzazione del mercato Usa

Il mercato azionario americano continua a rimanere estremamente polarizzato. Se andiamo infatti ad analizzare le performance all’interno dei principali listini a stelle e strisce, l’indice S&P 500 e il Nasdaq, vediamo che il rendimento di questi listini negli ultimi anni è stato generato solo da una manciata di titoli, mentre molte aziende sono rimaste indietro.

Da inizio anno, i rally dei cosiddetti “magnifici sette” e quindi Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta Platforms, hanno guidato il rialzo dell’indice S&P 500. In tal senso, Meta da inizio anno mostra un progresso del 151%, poco meno di Nvidia che al momento mostra un rialzo del 178%. Performance strabilianti anche per Alphabet +52%, Tesla +78% e Amazon + 46%.

Va da sé che se queste società dovessero sorprendere le aspettative del mercato, potrebbero innescare ulteriori acquisti su questi titoli, trainando al rialzo l’intero listino a causa del loro peso eccessivo all’interno dell’indice.

Le performance stellari dei colossi tecnologici da inizio anno hanno innescato un incremento delle valutazioni, con i magnifici sette che continuano ad avere un rapporto prezzi utili anomalo se confrontato con il resto del mercato.

In tal senso, se andiamo a creare l’indice dei magnifici sette (indice S&P7, indice che non esiste e formato dalle big cap tecnologiche) vediamo come il P/E di medio di queste società nel corso del 2023 è aumentato da 29 a 45 circa; mentre il rapporto P/E per l’S&P493 (indice che considera tutti gli titoli compresi nello SP500) ha oscillato intorno a 19.

Big tech continuano ad essere sopravvalutate

Questo incremento dei multipli di mercato indica che i colossi tecnologici sono ampiamente a premio e quindi sono sopravvalutati rispetto al resto del mercato, prendendo in considerazione la restante parte dell’indice S&P 500.

Ma non solo, teniamo presente che il mercato obbligazionario continua a restare sotto pressione, con i rendimenti dei bond che quest’anno sono balzati in modo considerevole in seguito all’aumento dei tassi di interesse. Ciò significa che il premio al rischio avrebbe dovuto far scendere il P/E dei titoli azionari, cosa che non è accaduta.

In questo contesto è quindi interessante vedere che i titoli tecnologici sono ampiamente sopravvalutati in un periodo in cui i tassi di interesse a lungo termine sono aumentati in modo significativo. I titoli tech, infatti, dovrebbero essere più vulnerabili ai rendimenti più elevati, in quanto influenzati negativamente dagli aumenti del tasso di interesse, cosa che non è successa.

La domanda adesso è: le valutazioni dei colossi tech sono destinate a sgonfiarsi per riallinearsi con quelle del resto del mercato, oppure al contrario è la valutazione dei S&P493 che è destinata a salire per compensare il disavanzo con i colossi tech?

In questo contesto, la resa dei conti è offerta proprio dai risultati delle big tech, ecco quali sono le aspettative del mercato.

Le attese sui conti

Su Meta le aspettative per il terzo trimestre sono per ricavi pari a 33,5 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 31,9 miliardi di dollari messi a segno nel secondo trimestre di quest’anno e in incremento rispetto ai 27,7 miliardi realizzati nel medesimo periodo dello scorso anno.

Si stima anche un balzo degli utili, con l’utile per azione (EPS) che è stimato a 3,7 dollari per azione, in aumento rispetto all’1,6 realizzato l’anno scorso.

Oltre ai dati sugli utili, gli investitori presteranno molta attenzione alle prospettive future delle società per il resto dell’anno e per l’inizio del 2024 e questo anche alla luce delle rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente. In tal senso, su Meta gli analisti si aspettano una crescita costante degli utili per azione che dovrebbero raggiungere quota 5 dollari per azione nel terzo trimestre del 2025.

Alphabet

Per quanto riguarda Alphabet, gli analisti si aspettano ricavi a quota 63 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 62 miliardi di dollari realizzati nello scorso trimestre di quest’anno e in deciso aumento rispetto ai 57 miliardi realizzati l’anno scorso. Trend in crescita dei ricavi anche per i prossimi anni, con Google che dovrebbe raggiungere quota 70 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell’anno prossimo.

Stime in crescita anche per l‘utile per azione che è visto a quota 1,48 dollari, in aumento rispetto a 1 dollaro per azione dell’anno scorso. Per Google l’utile per azione secondo le stime dovrebbe attestarsi vicino a quota 2 dollari ad azione nel penultimo trimestre del 2025.

Amazon

Per Amazon, invece, gli analisti si aspettano un utile per azione di 0,8 dollari ad azione, in leggera diminuzione rispetto all’1,3 dollari per azione messi a segno nel trimestre precedente, ma in aumento rispetto allo 0,7 dollari dell’anno precedente. Per quanto riguarda i ricavi sono visti a quota 141 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 127 miliardi del medesimo periodo dello scorso anno, in aumento di 7 miliardi rispetto al secondo trimestre di quest’anno.