BCE: tassi fermi per ora. Primo rialzo di 25 punti base rimandato a luglio

Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso, come atteso, la fine del quantitative easing a partire dal primo luglio, lasciando i tassi invariati. Il primo rialzo di 25 punti base ci sarà a luglio. Questa la decisione della Bce nella riunione di oggi 9 giugno 2022.

La Banca centrale europea sottolinea come l’aggressione ingiustificata della Russia all’Ucraina continua a pesare sull’economia europea e non solo.

Sta interrompendo gli scambi commerciali, sta causando carenze di materiali e sta contribuendo all’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime. Questi fattori continueranno a pesare sulla fiducia e a frenare la crescita, soprattutto nel breve periodo.

Tuttavia, dice la Bce, ci sono le condizioni perché l’economia continui a crescere, grazie alla riapertura in corso dell’economia, al forte mercato del lavoro, al sostegno fiscale e ai risparmi accumulati durante la pandemia.

Una volta che gli attuali venti contrari si saranno attenuati, l’attività economica dovrebbe riprendere a crescere. Queste prospettive si riflettono ampiamente nelle proiezioni dello staff dell’Eurosistema, che prevedono una crescita annua del PIL reale del 2,8% nel 2022, del 2,1% nel 2023 e del 2,1% nel 2024. Rispetto alle proiezioni di marzo, le prospettive sono state riviste significativamente al ribasso per il 2022 e il 2023, mentre per il 2024 sono state riviste al rialzo.

Inflazione al 6,8% nel 2022

L’inflazione elevata è una sfida importante per tutti noi e il Consiglio direttivo farà in modo che l’inflazione torni al suo obiettivo del 2% nel medio termine. A maggio l’inflazione è nuovamente aumentata in modo significativo, soprattutto a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari, anche a causa dell’impatto della guerra. Ma le pressioni inflazionistiche si sono ampliate e intensificate, con un forte aumento dei prezzi di molti beni e servizi. Lo staff dell’Eurosistema ha rivisto significativamente al rialzo le proprie proiezioni di base sull’inflazione.

Queste proiezioni indicano che l’inflazione rimarrà indesideratamente elevata per qualche tempo. Tuttavia, la moderazione dei costi dell’energia, l’attenuazione delle interruzioni delle forniture legate alla pandemia e la normalizzazione della politica monetaria dovrebbero portare a un calo dell’inflazione. Le nuove proiezioni prevedono un’inflazione annua del 6,8% nel 2022, prima di scendere al 3,5% nel 2023 e al 2,1% nel 2024, un valore superiore a quello delle proiezioni di marzo. Ciò significa che l’inflazione complessiva alla fine dell’orizzonte di proiezione dovrebbe essere leggermente superiore all’obiettivo del Consiglio direttivo. L’inflazione al netto dell’energia e dei beni alimentari è prevista in media al 3,3% nel 2022, al 2,8% nel 2023 e al 2,3% nel 2024, anch’essa al di sopra delle proiezioni di marzo.

APP e PEPP: cosa ha deciso la BCE

Sulla base della valutazione aggiornata, il Consiglio direttivo ha deciso di compiere ulteriori passi avanti nella normalizzazione della politica monetaria, come si legge nella nota. Andiamo per ordine.

In primo luogo, in merito al Programma di acquisto di attività (APP) e programma di acquisto di emergenza per le pandemie (PEPP), il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di porre fine agli acquisti netti di attività nell’ambito del programma di acquisto di attività (APP) a partire dal 1° luglio 2022.

Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire integralmente i pagamenti in linea capitale dei titoli in scadenza acquistati nell’ambito dell’APP per un periodo di tempo prolungato oltre la data in cui inizierà ad aumentare i tassi di interesse di riferimento della BCE e, in ogni caso, per tutto il tempo necessario a mantenere ampie condizioni di liquidità e un orientamento di politica monetaria adeguato.

Per quanto riguarda il programma di acquisto di titoli in caso di emergenza pandemica (PEPP), il Consiglio direttivo intende reinvestire i pagamenti del capitale dei titoli in scadenza acquistati nell’ambito del programma almeno fino alla fine del 2024. In ogni caso, il futuro roll-off del portafoglio PEPP sarà gestito in modo da evitare interferenze con l’appropriato orientamento di politica monetaria.

Tassi di interesse: primo rialzo di 25 pb a luglio

Il Consiglio direttivo, come abbiamo detto all’inizio, inoltre intende aumentare i tassi di interesse di riferimento della BCE di 25 punti base nella riunione di politica monetaria di luglio. Nel frattempo, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale, rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.

In prospettiva, il Consiglio direttivo prevede di aumentare nuovamente i tassi di interesse di riferimento della BCE a settembre. La calibrazione di questo aumento dei tassi dipenderà dall’aggiornamento delle prospettive di inflazione a medio termine. Se le prospettive di inflazione a medio termine persistono o si deteriorano, sarà opportuno un aumento più consistente nella riunione di settembre.

Dopo settembre, sulla base della sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo prevede che sarà appropriato un percorso graduale ma sostenuto di ulteriori aumenti dei tassi di interesse. In linea con l’impegno del Consiglio direttivo a raggiungere l’obiettivo di medio termine del 2%, il ritmo con cui il Consiglio direttivo aggiusterà la politica monetaria dipenderà dai dati in arrivo e da come valuterà l’andamento dell’inflazione nel medio termine.

Inoltre l’istituto guidato da Christine Lagarde ha reso noto che continuerà a monitorare le condizioni di finanziamento delle banche e ad assicurare che la scadenza delle operazioni nell’ambito della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III) non ostacoli la regolare trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo valuterà inoltre regolarmente il contributo delle operazioni di prestito mirate all’orientamento della politica monetaria. Come annunciato in precedenza, le condizioni speciali applicabili nell’ambito di TLTRO III termineranno il 23 giugno 2022.