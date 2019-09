Bce ecco le nuove misure: Qe da 20 miliardi

La conferenza del Presidente Draghi prenderà il via alle 14 e 30, in basso tutti gli aggiornamenti live.

Le attesa è stata fra quelle più cariche di dubbi ed interrogativi. Nelle ultime settimane una ripresa del programma di acquisti di asset (Qe) da parte della Banca centrale europea è stata messa in dubbio da vari esponenti del consiglio direttivo, compresi alcuni membri storicamente non ostili a questo genere di misura come il governatori della Banca di Francia. Un invito alla cautela, poi, è stato espresso sull’ipotesi che si potrebbe procedere ad ulteriori tagli ai tassi. Un appello contenuto in una lettera indirizzata al presidente Mario Draghi dall’Associazione bancaria italiana. Il rischio, secondo l’Abi, è che nuovi provvedimenti sui tassi comprimano ulteriormente gli utili del settore, e che pertanto la Bce dovrebbe attrezzarsi per “mitigare gli effetti negativi sulla redditività”.

Alla fine, rispetto alle previsioni della vigilia la Bce ha optato per un compromesso:

Taglio di 10 punti base al tasso sui depositi al -0,5%

Rimane invariato il tasso d’interesse di riferimento allo 0%.

Ripartenza del Quantitative easing con 20 miliardi di euro in acquisti aggiuntivi di asset, a partire da Novembre. Meno rispetto alle previsioni, attestate a quota 30 miliardi.