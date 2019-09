Abi scrive alla Bce: “Mitigare gli effetti negativi delle politiche monetarie sulle banche”

Mitigare gli effetti negativi delle politiche accomodanti sulla redditività delle banche e al tempo stesso superare quegli ostacoli regolamentari all’erogazione del credito verso le piccole imprese. Così il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, e il Direttore Generale, Giovanni Sabatini, in una lettera inviata al Presidente della Bce, Mario Draghi, e al Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, alla vigilia della riunione della banca centrale di oggi.

Una lettera che raccoglie una serie di riflessioni in merito alle scelte di politica monetaria che il Consiglio Direttivo della Bce si appresta ad assumere. Nelle due grandi fasi della crisi finanziaria le scelte adottate dalla banca di Francoforte hanno permesso “di salvaguardare l’integrità dell’Euro, di mitigare gli impatti della crisi sull’economia europea, sulle imprese e sulle famiglie e, conseguentemente, di avere effetti anche per le banche nonostante gli effetti di compressione sul margine di interesse” si legge nella missiva.

Nello stesso periodo le banche sono state impegnate, e continuano ad esserlo, in un imponente sforzo di adeguamento ai nuovi requisiti regolamentari soprattutto sotto il profilo del rafforzamento patrimoniale nonostante la ridotta capacità di generazione interna di capitale, specie se confrontata con quella delle banche statunitensi. L’Abi sottolinea il successo nel processo di rafforzamento e di pulizia dei bilanci dalle conseguenze della crisi ma ora c’è da fare i conti con gli effetti del rallentamento dell’economia globale, conseguenza delle tensioni geopolitiche e delle guerre commerciali.

In questo contesto, ricorda l’Associazione, le Autorità monetarie hanno rivisto il percorso di rientro verso una normalizzazione delle politiche monetarie e in particolare il Consiglio Direttivo della BCE ha confermato la necessità di un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo. Patuelli e Sabatini chiedono, a nome delle banche italiane, di mitigare effetti negativi delle politiche monetarie sugli istituti di credito.