Baron (MFS): “Sostenibilità vuol dire focus sul risultato finale”

Il focus ESG presso MFS Investment Management è “sul risultato finale per i nostri clienti”. Lo ha spiegato il Managing Director Andrea Baron, secondo cui la strategia ESG “non è un fondo ma un modo di analizzare e capire la sostenibilità del successo di un’azienda”.

L’idea è quella di investire su gruppi che sono in grado di “poter esistere anche tra 20 anni”, ha aggiunto Baron nella sua intervista con Wall Street Italia, e di ottenere risultati in termini di performance che siano soddisfacenti per gli investitori.

Sul capitolo della diversificazione, Baron ha parlato della presentazione fatta dal gruppo al Salone del Risparmio 2019 sul tema. L’obiettivo è stato quello di far “capire quando un gestore attivo può aiutare un cliente a diversificare il proprio portafoglio”. Un portafoglio ampiamente diversificato è strutturato bene, cioè funziona veramente, se dà risultati quando i mercati scendono.