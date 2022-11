Il fondatore ed ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, ha scritto in una nuova lettera inviata ai dipendenti dell’azienda che un tempo dirigeva, che si è “bloccato di fronte alle pressioni” mentre la sua società crollava. Nella lettera, Bankman-Fried ha detto di sentirsi “profondamente dispiaciuto per quello che è successo” e per quello che ha significato per i dipendenti della società:

“Non volevo che accadesse nulla di tutto questo e darei qualsiasi cosa per poter tornare indietro e rifare le cose. Eravate la mia famiglia. L’ho persa e la nostra vecchia casa è un magazzino vuoto di monitor. Quando mi giro, non c’è più nessuno con cui parlare. Mi sono bloccato di fronte alle pressioni, alle fughe di notizie e alla lettera d’intenti di Binance per l’acquisto di FTX e non ho detto nulla”.

Bankman-Fried si è dimesso da CEO di FTX l’11 novembre scorso, poco prima che la sua società presentasse istanza di fallimento. Non è un attuale dipendente dell’azienda, ha dichiarato il nuovo ceo John Ray III. La lettera di martedì ai dipendenti di FTX è stata pubblicata da un dipendente attuale, poiché Bankman-Fried non ha più accesso all’azienda.

Secondo l’ex ceo, questa primavera FTX aveva circa 60 miliardi di dollari di garanzie e 2 miliardi di dollari di passività, ma il crollo del mercato ha dimezzato il valore delle garanzie. Il “prosciugamento” del credito nel settore ha fatto sì che il collaterale di FTX valesse circa 25 miliardi di dollari, mentre le sue passività sono salite a 8 miliardi di dollari.

Un altro crollo a novembre “ha portato a un’ulteriore riduzione del 50% circa del valore del collaterale in un periodo di tempo molto breve”, valutato all’epoca a 17 miliardi di dollari. La corsa agli sportelli, causata da quelli che Bankman-Fried ha definito “attacchi” a novembre, ha ridotto di altri 8 miliardi di dollari il collaterale:

“Mentre mettevamo insieme freneticamente tutto, è apparso chiaro che la posizione era più grande di quanto non mostrasse l’admin/users, a causa dei vecchi depositi fiat prima che FTX avesse conti bancari. Non mi sono reso conto dell’intera portata della posizione a margine, né dell’entità del rischio rappresentato da un crollo iper-correlato”.

Bankman-Fried non ha affrontato il tema dei fondi dei clienti inviati da FTX ad Alameda, dubbi sollevati durante la prima udienza fallimentare della società martedì scorso.

James Bromley di Sullivan & Cromwell, che ha presentato lo stato attuale di FTX all’udienza fallimentare nel Delaware, ha affermato che “sembra che siano stati trasferiti fondi sostanziali” ad Alameda da altre società all’interno dell’ombrello FTX, alcuni dei quali sono stati investiti in criptovalute e imprese tecnologiche. “Ci sono state anche ingenti somme di denaro che sono state spese per attività non correlate all’azienda. Ad esempio, uno dei debitori statunitensi è un’entità gestita che ha acquistato quasi 300 milioni di dollari di beni immobili alle Bahamas”, ha dichiarato Bromley. “Sulla base delle indagini preliminari, la maggior parte di questi acquisti immobiliari riguardava case e proprietà per le vacanze utilizzate dai dirigenti”.

Tuttavia, il documento fornisce indicazioni sul modo di pensare di Bankman-Fried, compresa la sua apparente convinzione che non avrebbe dovuto presentare istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11. FTX ha presentato istanza di fallimento a causa di “un’estrema pressione coordinata”, che Bankman-Fried ha dichiarato di aver accettato “a malincuore”. Nella sua lettera ha scritto: