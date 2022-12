Bankitalia punta il dito contro la manovra del governo Meloni, in particolare contro l’innalzamento del tetto al contante. E’ diretto Fabrizio Balassone, capo del servizio struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, che nel corso della sua audizione di fronte alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato sulla manovra economica, sostiene che per il Pil è previsto un indebolimento nel trimestre in corso e in espansione nella media del 2023, ma con un forte rallentamento dei tassi di crescita rispetto agli ultimi due anni. Scrive Bankitalia:

“Vista l’elevata incertezza del quadro economico e gli spazi di bilancio limitati, l’impostazione scelta appare prudente. La congiuntura nel Paese ha mostrato sinora una tenuta, con un andamento ancora favorevole degli investimenti. Gli indicatori più recenti, però, indicano un rallentamento del trimestre in corso. Il quadro macroeconomico delineato nel documento di programmazione sostanzialmente non si discosta da questo scenario”.

Entrando nel dettaglio delle misure in vista, focus sul tetto al contante, che la manovra vuole innalzare nel 2023 a 5 mila euro. Bankitalia in proposito scrive:

“Le disposizioni in materia di pagamenti in contante e l’introduzione di istituti che riducono l’onere tributario per i contribuenti non in regola rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il Pnrr e con l’esigenza di continuare a ridurre l’evasione fiscale. […] Soglie più alte per l’utilizzo del contante favoriscono l’economia sommersa, mentre l’uso di pagamenti elettronici permettendo il tracciamento delle operazioni ridurrebbe l’evasione fiscale. […] I limiti all’uso del contante, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione”.

Non si è fatta attendere la replica della premier Giorgia Meloni che risponde con la nuova rubrica “Gli appunti di Giorgia”, inaugurata sui social:

“Abbiamo aumentato il tetto al contante perché il tetto al contante sfavorisce la nostra economia perché siamo in un mercato europeo e, in un mercato europeo, il tetto al contante ha un senso se ce l’hanno tutti, mentre in Europa esistono diversi tetti al contante e molte nazioni che non hanno un tetto al contante. La Germania e l’Austria non hanno un tetto al contante. Questo significa che chi, magari straniero, ha contanti da spendere preferisce andare in altre nazioni perché l’Italia ha un tetto al contante.

È falso che la possibilità di utilizzare moneta contante favorisce l‘evasione fiscale in primo luogo, come dice bene la guardia di finanza, uno che vuole evadere evade comunque; ma soprattutto perché per paradosso più è basso il tetto al contante e più si rischia evasione perché siccome i contanti io posso averli in casa per svariati motivi e, se non li posso spendere legalmente, tenderò a farlo in nero. Quindi più abbassi il tetto al contante più favorisci l’evasione, più fai salire il tetto al contante meno favorisci l’evasione”.