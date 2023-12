Banca Mediolanum, a novembre raccolta netta pari a 136 milioni

Banca Mediolanum ha reso noto i risultati commerciali del mese di novembre 2023. In particolare la raccolta netta registrata dai consulenti finanziari della rete milanese è pari a 136 milioni, portando così il risultato da inizio anno a 5,92 miliardi. Nel dettaglio la raccolta netta a novembre in prodotti di risparmio gestito ammonta a 375 milioni, portando quella da inizio anno a 3,35 miliardi. Negativa per 239 milioni la raccolta per i prodotti del risparmio amministrato.

“La raccolta gestita si conferma solida e sostenuta anche a novembre con 375 milioni di euro, contraddistinta come sempre da un mix di grande qualità e dalla forte componente di raccolta ricorrente, e controbilancia più che ampiamente le ingenti uscite di circa 430 milioni che i nostri clienti hanno avuto per le scadenze fiscali del mese. Per quanto riguarda il risparmio gestito, quest’anno la nostra leadership si è notevolmente rafforzata, con una percentuale di raccolta netta nel mercato delle reti di consulenza finanziaria praticamente raddoppiata. Anche sul fronte della nuova clientela, abbiamo registrato un incremento del 12% dei clienti acquisiti nei primi 11 mesi rispetto all’anno precedente, pari a oltre 173.000” ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

Sempre nel mese di novembre Banca Mediolanum ha erogato nuovi finanziamenti per 217 milioni, (2,76 miliardi da inizio anno). I premi raccolti sulle polizze protezione sono stati pari a 16 milioni di euro (164 milioni da inizio anno).