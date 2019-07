Banca Generali, raccolta di giugno supera i 400 milioni

La raccolta netta è stata positiva nel mese di giugno per Banca Generali, attestandosi a 407 milioni di euro. Il totale cumulato da inizio anno supera così i 2,8 miliardi di euro.

L’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato:

“Un altro mese in decisa crescita per i flussi di raccolta con una domanda molto attenta alle caratteristiche distintive della nostra offerta in chiave di diversificazione e protezione. Il bilancio del semestre conferma la forza dei nostri consulenti che si posizionano ai vertici del mercato di riferimento per professionalità e competenze. La volatilità e l’incertezza per le variabili economiche e geo-politiche sta avvicinando le famiglie alle opportunità della consulenza evoluta che consente di monitorare con accuratezza non solo gli asset finanziari ma il patrimonio nella sua interezza. La sostenibilità del nostro modello di business ci rende fiduciosi per il futuro”.