Il Presidente Camillo Catarozzo: “Orgogliosi per i numeri e per la nostra azione. Siamo una casa di vetro, che produce valore per il territorio”

Banca Campania Centro, parte del Gruppo BCC Iccrea e della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria, ha chiuso il 2024 con numeri in crescita e con un indice di solidità patrimoniale (CET1) superiore al 35%.

La banca si è confermata una realtà di riferimento nel panorama bancario del Mezzogiorno e nazionale, consolidandosi come la prima BCC in Campania per patrimonio e tra le prime per solidità.

Crescita, trasparenza e vicinanza al territorio

Le parole chiave che hanno guidato il lavoro del Presidente Camillo Catarozzo, del Direttore Generale Danilo Trabacca ora e, sino al 2023, di Fausto Salvati, nonché della Governance, sono crescita, trasparenza e vicinanza al territorio.

Questi pilastri hanno permesso alla banca, grazie al costante impegno profuso da parte di tutti i suoi dipendenti, di rafforzare la propria presenza tra giovani, famiglie e professionisti, con prodotti finanziari dedicati, iniziative culturali e interventi sociali mirati, come la distribuzione di 33 tonnellate di generi alimentari e 1.500 pacchi per le famiglie in difficoltà.

“Siamo una casa di vetro”, ha ribadito il Presidente Catarozzo, sottolineando che trasparenza e solidità sono i valori distintivi dell’istituto.

I numeri parlano chiaro: siamo la prima banca in Campania per patrimonio netto e che ha visto crescere il proprio indicatore di solidità patrimoniale dal 22,5% del 2019 al 35% del 2024, collocandola tra le prime banche di comunità. Questi risultati dimostrano un percorso solido e condiviso. Dal 2019 all’anno appena concluso, i principali dati di bilancio hanno registrato tutti una crescita significativa, proseguendo nella continuità del lavoro di Silvio Petrone, che è stato un punto di riferimento per tutti noi. La raccolta complessiva da clientela è stata di oltre 935 milioni, gli impieghi lordi verso clientela hanno superato i 390 milioni di euro, i finanziamenti erogati alle partite iva ed ai privati hanno raggiunto i 90 milioni di euro, dato record per la banca. Particolarmente importanti e positivi sono i risultati conseguiti nel comparto del credito anomalo, in ulteriore riduzione sia in valore assoluto che relativo rispetto al già lusinghiero del dato 2023. Il 2024 si chiude infatti con un rapporto tra credito anomalo e totale crediti (Gross NPL Ratios) del 3,67% (nel 2019 il rapporto era del 18,2%), in miglioramento anche rispetto al piano industriale che, per il 2024, prevedeva un rapporto del 4,2%. Questi dati sono esplicativi dell’eccellente stato di salute della banca che ci consente di affermare che siamo pronti a continuare ad affrontare le sfide future con lo sguardo rivolto sempre alla comunità.

Il Direttore Generale Danilo Trabacca ha aggiunto:

La banca può contare su basi solide e su una rinnovata capacità, grazie alle specializzazioni ed alla consulenza, di essere a fianco ai nostri soci ed alla nostra clientela. Ogni giorno lavoriamo per rendere Banca Campania Centro sempre più solida ed efficace, nonostante le difficoltà ed un quadro normativo sempre più stringente. Il nostro obiettivo è garantire un servizio migliore e più vicino ai bisogni delle persone investendo sulla crescita professionale dei nostri dipendenti.

Una Banca vicina alle persone

Oltre ai numeri che confermano la sua leadership regionale, Banca Campania Centro ha continuato a dimostrare il proprio impegno verso il territorio. Tra i risultati più significativi, si contano oltre 5.000 spettatori che hanno partecipato agli spettacoli e alle iniziative culturali organizzate dalla banca.

Un altro traguardo importante è stato l’ingresso nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche della Camera di Commercio di Salerno, un riconoscimento che premia una lunga tradizione di affidabilità e impegno.

Banca Campania Centro si conferma leader non solo per i numeri, ma anche per la capacità di ascoltare e rispondere alle esigenze del territorio, dimostrando che una realtà solida può essere anche una realtà umana e vicina alle persone.