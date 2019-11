Azimut sale in borsa dopo utile record nei primi 9 mesi

Il titolo Azimut avanza del 3,21% (19,44 euro) a Piazza Affari, sulla scia della pubblicazione dei risultati trimestrali e dei primi 9 mesi dell’anno, che hanno registrato il massimo storico per gli utili a 246,5 milioni. L’utile relativo al solo terzo trimestre è quasi raddoppiato a 76 milioni, in crescita del 92%.

Sul fronte dei ricavi, il trimestre concluso il 30 settembre si è chiuso con una crescita del 26% a 238 milioni. Nei nove mesi i ricavi si sono attestati a quota 724,3 milioni, in aumento del 28%.

In crescita rispetto a un anno fa anche il totale del patrimonio gestito da Azimut, passato da 52,4 miliardi a 57,4 miliardi, con una raccolta netta nei primi nove mesi sostanzialmente in linea con il 2018 a 3,7 miliardi.

Nel primi nove mesi dell’anno, infine, Azimut ha segnalato l’espansione in atto della sua squadra di consulenti finanziari e private banker, con 112 nuove assunzioni che hanno portato l’organico complessivo del gruppo a 1798 unità.