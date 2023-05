Azimut chiude il mese di aprile con una raccolta netta di 270 milioni e un dato da inizio anno pari a 2,8 miliardi. Positivi anche i risultati finanziari del primo trimestre, in cui il Gruppo ha conseguito un utile netto adjusted di 127,1 milioni (+33% rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso). Ecco tutti i dettagli sulla raccolta e sui conti, oltre ai commenti dell’Ad Gabriele Blei e del Presidente Giuliani, che si è espresso anche sull’inducement.

Nel mese di aprile 2023 il Gruppo Azimut ha effettuato una raccolta netta positiva per 270 milioni di euro, a fronte di 621 milioni di marzo, raggiungendo così una raccolta netta aggregata di 2,8 miliardi nei primi quattro mesi dell’anno, di cui il 70% indirizzato in prodotti di risparmio gestito.

La raccolta netta del risparmio gestito, ad aprile, si è attestata a 41 milioni, contro i 513 milioni del mese precedente, mentre il risparmio amministrato registra 229 milioni (vs 108 mln a marzo).

Ad aprile Azimut ha proseguito il suo percorso di forte crescita nel segmento dei Private Markets con gli Asset under Management che hanno raggiunto i 6,9 miliardi a fine aprile (oltre 11 volte rispetto all’inizio del 2020), pari al 12% delle masse gestite.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine aprile a 82,7 miliardi (vs 83 miliardi a fine marzo), di cui 57,0 miliardi fanno riferimento alle masse gestite, con un incremento del 4,7% da inizio anno (57,3 mld al 31 marzo 2023).

Per quanto riguarda la ripartizione geografica, il 56,8% del patrimonio totale fa riferimento all’Italia, il 26,4% all’America, il 9,6% all’area Asia-Pacifico e il 7,1% all’area Europa (ex Italia) & MENA.

Nella riunione odierna, il Cda di Azimut Holding ha anche approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023. I conti del primo trimestre dell’anno evidenziano ricavi consolidati per € 326 milioni (in linea con i 327 milioni del 1Q 2022), nonostante il deconsolidamento di Sanctuary.

Tra le principali voci di ricavo, le commissioni di gestione ricorrenti aumentano da 257 a 284,8 milioni e i ricavi assicurativi da 22,7 a 29,1 milioni, con una crescita in gran parte riconducibile alle commissioni di performance. Tuttavia, i ricavi totali scontano un minore contributo delle commissioni di performance dei fondi comuni di investimento (4,1 milioni rispetto a 33,6 milioni del 1Q 2022), favoriti dalla cristallizzazione delle commissioni di performance secondo il vecchio metodo di calcolo, prima dell’introduzione del nuovo pricing.

L’utile operativo è cresciuto dell’11% a 149,6 milioni (rispetto a 135,3 milioni nel 1Q 2022) e il margine operativo si è attestato al 46%, in aumento rispetto al 41% registrato nel 1Q 2022, grazie allo sviluppo dei ricavi totali e alla riduzione dei costi. Infine, l’utile netto adjusted ammonta a 127,1 milioni (rispetto a € 95,5 milioni nel 1Q 2022) ed evidenzia un incremento del 33%.

Positiva l’attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker: nei primi tre mesi del 2023 il Gruppo e le sue divisioni hanno registrato 42 nuovi ingressi, portando il totale del Gruppo Azimut a fine marzo a 1.869 unità.

Gabriele Blei, Amministratore Delegato del Gruppo, commenta:

“Nel segmento dei mercati privati, siamo lieti di annunciare un ulteriore closing di oltre 100 milioni di euro per il nostro fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG in aprile, le cui masse superano ormai i 630 milioni di euro, a conferma del continuo interesse degli investitori istituzionali per le nostre soluzioni. Tenendo conto degli altri closing nel mese, la raccolta nel segmento dei private markets ha superato i 580 milioni di euro dall’inizio dell’anno.”

“I risultati del primo trimestre hanno evidenziato ancora una volta i vantaggi del nostro modello di business integrato e diversificato, in grado di generare 50 punti base di margine d’utile netto. Anche se le condizioni attuali di mercato si sono discostate dalla nostra ipotesi di base, riconfermiamo i nostri obiettivi di 6-8 miliardi di euro di raccolta netta e di 450 milioni di euro di utile netto per il 2023”.