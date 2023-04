Azimut, raccolta netta positiva per 621 milioni a marzo

Nel mese di marzo 2023, il Gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta positiva per 621 milioni di euro, raggiungendo così un totale di 2,58 miliardi da inizio anno.

Sempre a marzo, la raccolta netta indirizzata in prodotti del risparmio gestito si attesta a 513 milioni, corrispondente all’83% della raccolta netta totale, mentre il dato da inizio anno si fissa a 1,96 miliardi.

Nel dettaglio, la raccolta dei fondi è pari a 131 milioni (159 milioni nel primo trimestre), le gestioni patrimoniali e altre a oltre 213 milioni (1,7 miliardi da inizio anno), le assicurazioni Azimut Life a 61,5 milioni (165 milioni da inizio anno) e l’advisory a circa 13 milioni (41 nei tre mesi). La raccolta di risparmio amministrato è pari a 108 milioni (615 milioni nel primo trimestre 2023).

Il totale delle masse, comprensive del risparmio amministrato, si attesta a fine marzo a 83 miliardi, di cui 57,3 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. Per quanto riguarda la ripartizione geografica, il 56,5% del patrimonio totale di 83 miliardi fa riferimento all’Italia, il 26,5% all’America, il 9,9% all’area Asia-Pacifico e il 7,1% all’area Europa (ex Italia) & MENA. Gabriele Blei, ceo del Gruppo Azimut, commenta:

“Anche a marzo abbiamo registrato una solida domanda per le soluzioni d’investimento del Gruppo, in particolare per i prodotti di risparmio gestito. La componente gestita ha beneficiato di un nuovo mandato istituzionale italiano di oltre 150 milioni di euro, che compensa alcuni deflussi di fondi istituzionali e il contributo negativo dal Brasile a causa delle turbolenze di mercato. Siamo lieti di annunciare diversi closing dal lato dei mercati privati in Italia, come ad esempio il secondo fondo di private debt multistrategy e il club deal dedicato all’investimento in Alps Blockchain, società specializzata nella realizzazione di mining farms alimentate da energia pulita. Inoltre, abbiamo registrato oltre 230 milioni di euro grazie al closing di alcuni fondi dei nostri GP Partner in Europa e negli Stati Uniti. Questo ha generato una forte raccolta sui mercati privati nel mese e una raccolta di quasi 450 milioni di euro dall’inizio dell’anno.”