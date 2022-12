di Stefano Stimilli, consulente in materia di credito e mutui

Mi occupo di consulenza del credito e di mutui da quasi 30 anni. Uno degli aspetti che rendono peculiare il mio lavoro è quello di aiutare i miei clienti a partecipare alle aste immobiliari con la sicurezza di avere il mutuo in tasca ancora prima di partecipare all’asta.

E’ infatti possibile – cosa non nota a tutti – partecipare alle aste con la certezza che la banca possa erogare il mutuo. Come si ottiene questo risultato?

Prima di ogni cosa, i potenziali acquirenti devono porsi una domanda fondamentale, seppure apparentemente ovvia: abbiamo i soldi a disposizione per acquistare l’immobile all’asta? Molte persone, infatti, arrivano all’agognato momento con in tasca solo supposizioni errate.

I potenziali acquirenti quando si avvicinano al mondo delle aste tendono ad avere una visione fin troppo ottimistica della questione: “con quello che guadagno annualmente non ci saranno problemi a chiedere un mutuo alla mia banca”; “la mia banca mi ha già detto che non ci saranno problemi”; “se non danno un mutuo a me figuriamoci a chi lo danno” e così via.

Se arriviamo al giorno dell’asta senza risposte certe ma solo con supposizioni, i rischi che corriamo sono enormi. Ne elenco alcuni:

non ottenere il mutuo in tempo per saldare il tribunale, perdendo così la caparra versata;

finire nel vortice della turbativa d’asta, e quindi essere costretti a saldare l’eventuale differenza tra il prezzo aggiudicato e quello aggiudicato nell’asta successiva;

perdere un’occasione importante per la propria felicità familiare.

E allora: come è possibile partecipare ad un asta immobiliare con tranquillità?

Ecco alcune regole, tanto semplici quanto fondamentali:

1- richiedere il mutuo almeno un paio di mesi prima di partecipare all’asta;

2 – partecipare all’asta solo dopo aver ottenuto la delibera reddituale;

3 – lasciare SEMPRE le emozioni a casa, per quanto possibile.

Concentriamoci ora sul punto n. 2. Come è possibile ottenere in anticipo la delibera reddituale?

Bisogna stabilire PRIMA l’importo della rata di mutuo che si è disposti a pagare ogni mese. Otterremo così un ipotetico importo di mutuo.

Con questo dato in mano potremo recarci in banca e chiedere la delibera reddituale prima della data dell’Asta.

Facciamo un esempio pratico, con dati reali.

Una coppia di dipendenti si innamora perdutamente di una villetta in Brianza, a nord di Milano. La villetta è all’asta. La coppia, insieme da diverso tempo, ha già fatto alcuni tentativi di acquisto attraverso asta immobiliare, purtroppo senza successo. Perchè? Perché sono incappati negli errori descritti in precedenza.

Decidono quindi di risolvere definitivamente la questione affidandosi ad un bravo consulente del credito che gli suggerisce i seguenti passaggi:

individuare la rata ideale;

farsi aiutare e supportare nel rapporto con la banca. Il consulente del credito sceglie per loro la banca con i costi minori e la maggiore disponibilità in termini di quantità e qualità del mutuo;

lasciare che Il consulente ottenga per loro la delibera reddituale.

Risultato: ottengono un mutuo da 295.000 €, solo successivamente partecipano all’asta immobiliare aggiudicandosi la villetta a 315.000 €, per poi pagarla con il mutuo precedentemente ottenuto.

Ottenere un mutuo prima vuol dire partecipare all’asta con la giusta tranquillità, vivendola come un’esperienza estremamente gratificante e positiva.

E se la banca non ci concedesse il mutuo?

Riteniamoci fortunati ad non aver partecipato all’asta! Pensiamo a cosa sarebbe successo se ci fossimo aggiudicati l’immobile senza avere la disponibilità economica!

Ma qual è la miglior banca per questo servizio?

Molte banche, anche se non lo pubblicizzano, hanno un servizio dedicato appositamente alle aste immobiliari. In questo caso il mio consiglio è quello di rivolgervi ad un Consulente del Credito con una buona esperienza ed ottime referenze: i consulenti del credito possono accedere con maggior velocità a questi servizi grazie alle conoscenze delle regole del credito bancario.

Il consulente del credito è il professionista che ti può indicare il miglior mutuo del momento, sempre adeguato ad ogni esigenza.