Al via l’asta record dei cimeli di Freddie Mercury. Gli oggetti più costosi

Freddie Mercury era un personaggio noto per la sua stravaganza, sia nella vita privata che sul palco. La sua sensibilità si riflette anche negli interessi personali e nei gusti. Nella sua casa di Garden Lodge a Kensington, West London, dove ha risieduto nel periodo compreso tra il 1980 e la sua morte avvenuta nel 1991, erano custoditi delle autentiche opere d’arte, dei costumi, dei mobili decorativi e i testi scritti a mano dei più grandi successi dei Queen.

Tutti gli oggetti appartenenti alla collezione di Freddie Mercury andranno all’asta. A partire da oggi, Sotheby’s ha aperto le porte su un vero e proprio patrimonio, il cui valore è inestimabile.

Il ricavato dell’asta sarà donato al Mercury Phoenix Trust e alla Elton John AIDS Foundation.

Le collezioni private di Freddie Mercury messe all’asta

A prendersi cura di Garden Lodge, la residenza di Freddie Mercury, ci ha pensato Mary Austin, una delle amiche più care e vicine del musicista. Stando a quanto ha spiegato David Macdonald, responsabile delle vendite di Sotheby’s a Londra, l’asta era in lavorazione fin dall’inizio di 2023.

Sotheby’s ha trasformato la sua sede di Bond Street in un vero e proprio museo, facendola diventare una replica esatta e temporanea di Garden Lodge. Ogni sala della casa d’aste è ispirata ad una stanza della casa di Freddie Mercury. La mostra è aperta gratuitamente al pubblico ed è diventata una vera e propria calamita per i fan del cantante, che sono arrivati da tutto il mondo.

Tra i pezzi cult c’è il piccolo pettine d’argento di Tiffany, che il cantante utilizzava per i suoi celebri baffi: la stima iniziale era di 400 sterline, ma ha già ricevuto offerte per 30.000 sterline. La chitarra del cantante ha attirato offerte per 20.000 sterline. Ma vediamo quali sono gli oggetti più curiosi e prestigiosi messi all’asta.

Manoscritto Bohemian Rhapsody

Il manoscritto è costituito da delle bozze estese e dettagliate, che forniscono una visione impareggiabile dello sviluppo e della composizione della più grande canzone di Mercury. Il manoscritto è composto da oltre otto pagine di bozze di testi e altre sette pagine in gran parte dedicate alle armonie vocali, le quali comprendono una prima bozza della sezione introduttiva con titolo alternativo (“Mongolian Rhapsody“, alterato in “Bohemian Rhapsody“) e dei versi alternativi. Il manoscritto è datato 1975.

Prezzo stimato: 800.000 – 1.200.000 sterline.

La porta della casetta del giardino

La porta ad arco in legno con assi e pannelli dipinta “GARDEN LODGE” in bianco su una superficie dipinta di verde, il tutto abbondantemente ricoperto di graffiti a ventaglio, con una cassetta delle lettere in ottone.

Dimensioni: 197,5 x 99,5 centimetri;

197,5 x 99,5 centimetri; Prezzo stimato: 800.000 – 1.200.000 sterline.

Il completo corona e mantello di Freddie Mercury

Il completo è stato disegnato da Diana Moseley ed è stato indossato durante il tour “Magic“, dal 7 giugno al 9 agosto 1986.

La corona è tempestata di oro finto e gioielli con quattro archi a sesto acuto che sostengono un monde tempestato di diamanti e una punta ingioiellata. Il berretto di velluto rosso è bordato di finto ermellino. Il sontuoso mantello di velluto rosso scuro, confezionato dalla sarta Jill Thraves, con mantellina integrale sulla parte superiore della spalla, è guarnito con finto ermellino ed impreziosito nel complesso con applicazioni di gigli color oro e finiture in lingotti d’oro vero.

Prezzo stimato: 60.000 – 80.000 sterline.

Tavolo

Tavolo da centro italiano in ebano e pietre dure con montatura in bronzo dorato, del 1870 circa, base di Angiolo Barbetti, piano attribuito a Gaetano Bianchini.

La parte superiore centrata con un bouquet di fiori legati con un nastro tra cui rose, gelsomini, viole del pensiero, fiori campanulati e un grappolo d’uva, che attira uccelli, farfalle, libellule e api, all’interno di un bordo conforme di fiori e frutta legati con un nastro tra cui pesche e uva, con etichetta cartacea sul lato inferiore.

Prezzo stimato: 50.000 – 70.000 sterline.

Orologio da tavolo

Orologio da tavolo Fabergé con gioielli, oro rosa e smalto guilloche in nefrite montato in argento. Maestro Henrik Wigström, San Pietroburgo, 1908-1917.

Il quadrante circolare è smaltato in rosa traslucido su movimenti ondulati a raggiera, il quadrante in smalto bianco con numeri romani e la scritta “Fabergé“, lancette in argento e oro con diamanti, la lunetta in oro rosa zigrinata.

Diametro: 8,3 centimetri;

8,3 centimetri; Prezzo stimato: 30.000 – 50.000 sterline.

Busto di Diana

Marmo bianco e bronzo raffigurante Diana, patina dorata, su zoccolo in marmo verde. Firmato: H. Weigele.

Prezzo stimato: 25.000 – 35.000 sterline.

Scarpe da ginnastica alte Adidas indossate da Freddie Mercury, anni ’80

Cotone bianco con strisce di feltro nere e punta e tallone in pelle scamosciata color crema, logo del marchio “Adidas” stampato in nero sulle linguette, lacci bianchi, fodera in nylon –