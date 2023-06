Questa mattina avrà luogo la prima asta di titoli di Stato nel mese di giugno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze offrirà BOT a 12 mesi di nuova emissione per un importo totale di 6,5 miliardi di euro.

Le domande in asta potranno essere presentate ancora fino alle ore 11:00 di oggi. Il termine per il collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi è fissato alle 15:30 del 12 giugno, mentre il regolamento delle sottoscrizioni avverrà il 14 giugno.

I dettagli dell’emissione di BOT 12 mesi

Ecco le principali informazioni sui titoli a 12 mesi in offerta stamani:

Durata: 366 giorni

366 giorni Codice ISIN: da attribuire

da attribuire Tranche: 1a

1a Data di emissione : 14 giugno 2023

: 14 giugno 2023 Scadenza: 14 giugno 2024

14 giugno 2024 Importo offerto: 6,5 miliardi.

Sistema di collocamento e importo minimo

I BOT saranno posti all’asta con il sistema di collocamento dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. I buoni potranno essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro.

Scadenza precedente e importo Bot in circolazione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricordato che il 14 giugno 2023 scadranno BOT per 6,5 miliardi di euro, tutti relativi alla scadenza annuale. Al 31 maggio 2023, era in circolazione un importo complessivo di BOT pari a 115,6 miliardi di euro, di cui 23,3 miliardi semestrali e 92,3 miliardi annuali.

Prossima asta e calendario delle emissioni

Si segnala che il 13 giugno è in programma l’asta di titoli di Stato a medio-lungo termine. Per il prossimo appuntamento con i Bot bisognerà attendere invece fino al 28 giugno.

Clicca qui per conoscere tutte le emissioni previste nel mese in corso. Per ulteriori dettagli sul calendario annuale delle aste, invece, clicca qui.

Ricordiamo infine che oggi termina il collocamento del Btp Valore, la nuova famiglia di titoli di Stato dedicata ai risparmiatori retail, che continua a riscuotere successo tra gli investitori.