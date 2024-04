Assoreti: a febbraio raccolta consulenti tocca 4 miliardi, clienti superano 5 mln

Nel mese di febbraio le reti di consulenza finanziaria in Italia hanno realizzato una raccolta netta totale pari a 4 miliardi di euro, un risultato in crescita del 66,5% rispetto al mese precedente ma in calo rispetto allo stesso mese del 2023 (-10,5% a/a). È quanto sottolinea Assoreti in una nota, sottolineando che si conferma il maggiore investimento in strumenti finanziari amministrati sui quali la raccolta netta si attesta a 2,7 miliardi di euro con una crescita dell’83% m/m (-51,2% a/a).

Aumentano, anche, le risorse nette investite sui prodotti del risparmio gestito che tornano nuovamente positive e risultano più che raddoppiate nel confronto con l’anno precedente (+107% a/a), raggiungendo una valorizzazione pari a 810 milioni di euro. Prosegue nel mese il trend di crescita della domanda di consulenza; il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenti finanziari supera la soglia dei 5 milioni.

“Proseguono gli investimenti da parte dei clienti assistiti dalle Reti. I volumi di raccolta sono ampiamente positivi e più di 5 milioni di risparmiatori si affidano al valore espresso dal servizio di consulenza prestato dalle Reti” ha dichiarato Marco Tofanelli, segretario generale dell’Associazione.

In ripresa il risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di fondi comuni determina volumi netti mensili pari a 408 milioni di euro; il bilancio è positivo sia per gli Oicr aperti di diritto estero (322 milioni) sia per le gestioni collettive italiane (88 milioni). Le scelte di investimento privilegiano i fondi obbligazionari (766 milioni) mentre la raccolta è negativa sia per i prodotti azionari (-160 milioni) sia per quelli bilanciati (-367 milioni).

Il saldo delle movimentazioni sulle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 271 milioni di euro; le risorse nette confluite sulle Gpm ammontano a 280 milioni mentre sulle Gpf si registrano deflussi contenuti (-9 milioni).

– Leggi anche: Salone del Risparmio, meno di una settimana all’evento: tutti gli ospiti presenti

Positivo anche il flusso di risorse destinate al comparto assicurativo: i premi netti versati sulle unit linked (141 milioni) compensano i deflussi dalle polizze vita tradizionali (-45 milioni) e da quelle multi-ramo (-38 milioni) determinando un bilancio complessivo pari a 58 milioni. Il saldo delle movimentazioni sui prodotti previdenziali è positivo per 73 milioni.

A febbraio il contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 524 milioni di euro, dato che si confronta con un valore di sistema negativo per 2,4 miliardi. L’apporto delle reti da inizio anno è quindi positivo per 439 milioni di euro e compensa in misura contenuta le decise uscite realizzate nel complesso dagli altri canali di distribuzione (-5,1 miliardi).

Nell’amministrato trionfano i titoli di Stato

Le movimentazioni realizzate dai clienti dei consulenti finanziari sui titoli confermano la maggiore concentrazione di risorse sui titoli di Stato (1,9 miliardi); positivo anche il bilancio dei certificate (334 milioni), degli ETP (267 milioni) e delle obbligazioni corporate (88 milioni). Le risorse nette poste su conti correnti e depositi ammontano a 503 milioni di euro.