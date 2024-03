Risparmio gestito, a febbraio proseguono i deflussi per 2,44 mld

Nuova frenata nella raccolta del risparmio gestito in Italia. Nel mese di febbraio fondi comuni e le gestioni patrimoniali hanno registrato deflussi per 2,44 miliardi di euro. Nei primi due mesi del 2024 la raccolta netta è stata negativa per complessivi 4,7 miliardi di euro.

Nel dettaglio i fondi comuni hanno registrato deflussi per 2,1 miliardi mentre le gestioni patrimoniali per 300 milioni. Tra i fondi comuni pesano i deflussi tra i flessibili (-3,2 mld), bilanciati (-1,9mld) e azionari (-1,4mld). In controtendenza solo gli obbligazionari che mostrano una raccolta di 6,1 miliardi di euro.

Tra le gestioni patrimoniali spicca il segno meno della raccolta di quelle istituzionali (-893 mln) mentre sono positive quelle retail (+592 mln).

Nel dettaglio il patrimonio complessivo dell’industria del risparmio gestito a fine febbraio si attesta a 2.310 miliardi di euro.

