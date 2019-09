Assicurazioni: nel futuro offerte personalizzate in tempo reale

Il successo delle compagnie assicurative dipenderà dall’interazione con i clienti attraverso offerte personalizzate in tempo reale. A dirlo lo studio di Accenture “Technology Vision for Insurance 2019” secondo cui il grande vantaggio competitivo nell’era post-digitale per le società di assicurazioni sarà la capacità di capitalizzare sui “mercati momentanei”, con offerte di polizze e servizi personalizzati in base alle esigenze specifiche della vita di un cliente. Obiettivo finale è di offrire polizze istantanee in real time.

Lo studio in particolare evidenzia ben cinque trend tecnologici che ridefiniranno il business delle polizze assicurative nell’arco dei prossimi tre anni e a cui dovranno adeguarsi le società per rimanere competitive.

Nell’era “post-Digitale” ha successo chi riesce ad essere rilevante nei confronti dei clienti e a diventare un player esperienziale, capace di sfruttare l’analisi dei dati trasformandoli in informazioni determinanti per soddisfare e anticipare le esigenze dei clienti in modo immediato, semplice e continuativo” ha commentato Daniele Presutti, Responsabile Insurance di Accenture in Italia. “Le tecnologie come Iot, Big Data, canali social e digitali consentono alle assicurazioni di far evolvere il proprio modello di business in una platform company, in grado di orchestrare ecosistemi aggregando start up e aziende mature di altre Industry, come sanità, telecomunicazioni, immobiliare o automotive, per trovare nuove fonti di ricavi”