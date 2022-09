Apple: tutte le novità su iPhone 14, Apple Watch e AirPods

Apple ha alzato il velo sull’iPhone 14. È la nuova famiglia del nuovo smartphone della società della Mela morsicata il protagonista indiscusso di “Far out”, il consueto l’evento di lancio di settembre, che ieri si è tenuto nello Steve Jobs Theatre, riaperto dopo tre anni dopo l’emergenza pandemica. Durante lo stesso evento, il gruppo di Cupertino ha alzato il velo su Apple Watch e AirPods. Tim Cook, ceo di Apple, ha aperto così l’evento:

“Siamo qui per tre prodotti: l’iPhone, gli Apple Watch e gli AirPods, che lavorano insieme e sono facili da usare. Oggi miglioriamo l’esperienza dell’utente”.

iPhone 14

Non solo fotocamere potenziate, design, sensori, chip e velocità , la battaglia della nuova famiglia di iPhone si gioca anche sulla possibilità di appoggiarsi alle comunicazioni via satellite, che consentono l’utilizzo nelle zone con scarsa copertura.

Come da attese, l’ultima versione dello smartphone della Apple è dotato di un sistema di sos via satellite, che funziona dove non c’è copertura e che parte da Stati Uniti e Canada. Grazie al lavoro dei tecnici della Mela morsicata, è stato possibile inserire negli smartphone delle antenne compatibili con i satelliti per inviare e ricevere velocemente avvisi di emergenza.

Entrando nel dettaglio dei prodotti: iPhone 14 e iPhone 14 Plus conservano ancora il “notch” (la tacca nella parte superiore), con dimensioni dello schermo rispettivamente di 6,1 e 6,7 pollici. Mentre gli iPhone 14 della linea Pro, che non hanno il “notch” ma al suo posto un foro e un ritaglio dinamico che si trasforma a seconda delle notifiche che si ricevono. Saranno disponibili in versioni da 6,1 e 6,7 pollici con chip A16 che dà una spinta alla fotocamera, al display e alla velocità delle prestazioni.

Ma veniamo ai prezzi per l’Italia. Per le versioni base (128 GB) si parte da 1.029 euro per l’iPhone 14 (128 GB), 1.339 euro per la versione Pro e, infine, 1.489 euro per la Pro Max.

Apple Watch

Tra le novità del Watch 8, il sensore per la temperatura corporea, che Apple introduce come importante aiuto al controllo del ciclo femminile. Tra le nuove funzioni anche quella che permette all’orologio di riconoscere automaticamente se si è coinvolti in un incidente automobilistico e di attivare la chiamata di emergenza per far arrivare i soccorsi il prima possibile. Entrambe le funzioni sono protette dalla privacy. C’è poi una versione ‘Ultra’ dello smartwach di Cupertino per allenamenti estremi, dalla montagna al deserto agli sport sott’acqua, con Gps e bussola precisi che costa 1.009 euro. I dispositivi sono stati pensati in rispetto dell’ambiente, con materiali al 100% riciclati.

AirPods Pro

Arriva anche un aggiornamento degli AirPods Pro, gli auricolari di Cupertino. “Sono le più avanzate cuffie intrauricolari che abbiamo mai prodotto”, spiega Tim Cook. Montano un nuovo chip progettato apposta per l’audio che garantisce una cancellazione del rumore ancora migliore.

L’evento di Apple si è infine concluso con un’immagine enigmatica: una donna che sta per prendere la metropolitana e poi scompare. E’ un messaggio in codice che riguarda i visori a realtà aumentata che portano in un’altra dimensione? Lo sapremo nei prossimi mesi. Intanto l’11 ottobre, Meta-Facebook lancerà i suoi dispositivi per entrare nel Metaverso.