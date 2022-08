iPhone 14: arriva a settembre il nuovo smartphone di Apple

Arriverà il prossimo 7 settembre sugli scaffali degli Apple store il nuovo iPhone 14. La data è stata riportata da Bloomberg. Secondo le indiscrezioni per i top di gamma attesi a settembre si andrà dall’iPhone 14 da 6,1 pollici, ad un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici; un iPhone 14 Max da 6,7; pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7; pollici.

L’analista esperto di Apple, Ming-Chi Kuo, aveva in precedenza affermato che i modelli di iPhone Pro 2022 saranno dotati di una fotocamera grandangolare da 48 megapixel, un importante miglioramento rispetto all’attuale sensore da 12 megapixel, con possibilità di registrare video in 8K.

Secondo un nuovo rapporto, tutti i modelli di iPhone 14 saranno dotati di 6GB di RAM, ma sui modelli Pro la RAM sarà più veloce.

iPhone 14, quanto costa

Sempre l’analista Ming-Chi Kuo che solitamente è tra i più affidabili per quanto riguarda le notizie da Cupertino e dintorni ha anche parlato di prezzi che saranno più alti del 15%.

In particolare negli USA iPhone 13 Pro parte da 999 dollari mentre iPhone 13 Pro Max da 1.099 dollari: ipotizzando un incremento del 10% i prezzi potrebbero partire da 1.099 dollari per iPhone 14 Pro e da 1.199 dollari per iPhone 14 Pro Max.

Il tutto mentre il quotidiano vietnamita Toui Tre News riporta che Apple ha avviato trattative con alcuni dei suoi fornitori per produrre l’Apple Watch e il MacBook in Vietnam con l’obiettivo di ridurre la sua dipendenza dalla Cina. Due fornitori di Apple, la cinese Luxshare Precision Industry e la Foxconn, con sede a Taiwan, hanno infatti avviato la produzione di test di Apple Watch e MacBook nel Vietnam settentrionale. Apple ha chiesto ai fornitori di allestire una linea di produzione di prova in Vietnam per il MacBook, afferma il rapporto.