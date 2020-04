AndraTuttoBene, l’intervista a Franco Pepe che racconta i suoi nuovi progetti (VIDEO)

Nella trasmissione #AndràTuttoBene Franco Pepe, considerato il miglior pizzaiolo al mondo, ci racconta come sta affrontando questi giorni difficili, come sia stato possibile passare in un batter di ciglia dal servire oltre 500 pizze al giorno, ad essere costretto da solo. nel suo locale, nel centro di Caiazzo, in provincia di Caserta. Franco Pepe ci spiega anche come, vivere periodi di crisi, costringa a rivedere i modelli d business.

Il suo nuovo progetto parte dalla diversificazione, alla stregua di un investimento finanziario, Pepe ha deciso che da adesso in poi non ci sarà soltanto il suo paese natio a raccontare la sua crescita, ma proprio per tutelare se stesso ed i tanti ragazzi che lavorano con lui, Pepe In Grani comincerà a seminare anche in altre zone d’Italia e del Mondo

Questa intervista fa parte del format di WSI #AndraTuttoBene

