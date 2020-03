AndràTuttoBene, il punto di Piero Bassetti (VIDEO)

L’intervista di Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, a Piero Bassetti, imprenditore, filosofo, con un passato in politica: lui il primo presidente della regione Lombardia dal 190 al 1974. Bassetti che ha partecipato come staffettista azzurro alle olimpiadi di Londra del 1948, analizza lucidamente i momenti che stiamo vivendo interpretando la realtà e accompagnandoci nel mondo nuovo in cui vivremo quando tutto questo sarà finito.

Con questa prima intervista nasce il nuovo format di WSI #AndraTuttoBene.