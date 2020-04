AndraTuttoBene: Oscar di Montigny, la gratitudine cambierà il mondo

#AndraTuttoBene L’intervista a Oscar di Montigny, chief innovability and value strategy officer at Banca Mediolanum, che ci racconta la sua visione del momento. L’analisi di un mondo in forte trasformazione, in cui ambiente, uomo e rapporti personali e sociali diventeranno sempre più centrali rispetto al passato. Quella di Montigny è un’analisi semplice e razionale che racconta il suo personalissimo racconto che va dall’uscita del suo primi libro “Il tempo dei nuovi eroi” all’ultimissimo intitolato “Gratitudine”.

Questa intervista fa parte del format di WSI #AndraTuttoBene

