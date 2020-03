Intervista esclusiva a Giulio Tremonti. Ecco il suo nuovo libro (VIDEO)

L’intervista esclusiva per Wall Street Italia condotta dal direttore Leopoldo Gasbarro al professor Giulio Tremonti che ha presentato il suo nuovo libro “Le tre profezie – Contagio Globale: Come finisce l’Utopia della globalizzazione” per Edizioni Solferino.

Si tratta di un’intervista molto approfondita che, prendendo spunto dai temi del libro, finisce per ancorarsi in maniera molto forte alla cronaca di questi giorni proiettandoci verso il futuro. Nell’intervista il professor Tremonti ha ricordato anche la storia più recente del nostro Paese con particolari e “forti” riferimenti ai tempi dei Governi con Berlusconi..

Vista la chiusura delle librerie il saggio sarà disponibile anche nelle edicole oltre che nelle principali piattaforme online.

Questa intervista fa parte del nuovo format di WSI #AndraTuttoBene

