Algebris nomina Amedeo Sambuy business development director

Algebris Investments, asset manager globale specializzato in credito finanziario e azionario, annuncia l’ingresso di Amedeo Sambuy nel team commerciale italiano con l’incarico di business development director.

Sambuy, che vanta un’esperienza pluriennale nel settore dell’asset management, si dedicherà al segmento istituzionale degli investitori attivi in Italia e riporterà ad Alex Lasagna, deputy ceo di Algebris Investments. La società rafforza così la sua presenza commerciale in Italia, andando quindi a lavorare in sinergia con il team guidato da Massimiliano Grillo, business development director e responsabile del segmento di clienti retail. Alex Lasagna, deputy ceo di Algebris Investments, ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti che Amedeo si unisca al team di vendite in Italia. Il suo vasto bagaglio di esperienze nel settore dell’asset management porta un notevole valore aggiunto alla nostra strategia di distribuzione e all’offerta per i nostri clienti. La sua nomina sottolinea l’impegno di Algebris nel continuare a fornire un servizio di eccellenza alla clientela”.

Chi è Amedeo Sambuy

Amedeo Sambuy ha trascorso dodici anni in Columbia Threadneedle come head of wholesale and institutional e ha lavorato in American Express e Standard Chartered nell’area della distribuzione di prodotti finanziari. In precedenza, è stato analista dei mercati valutari per una società di consulenza finanziaria. Si è laureato in Scienze Politiche con indirizzo Politiche Monetarie presso l’Università di Firenze.