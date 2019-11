Gli investitori stranieri tornano a scaricare Btp Italia

Gli investitori stranieri tornano a scaricare Btp Italiani. Le vendite nette di titoli di portafoglio italiani, pari a 4,2 miliardi, si sono concentrate, scrive via Nazionale, nel comparto dei titoli pubblici con 7,7 miliardi di titoli venduti, in gran parte BTp. Lo rende noto Bankitalia nell’ambito della pubblicazione dei dati mensili di bilancia dei pagamenti.

Gli investitori esteri hanno quindi invertito la rotta rispetto agli investimenti di portafoglio di agosto quando si sono registrati acquisti di titoli pubblici per oltre 10 miliardi.

“A settembre, le passività nette sull’estero sono cresciute di 19,5 miliardi. L’aumento è riconducibile agli afflussi di capitali per ‘altri investimenti’ (26,0 miliardi), solo in parte compensati dai deflussi dovuti al calo (di 2,3 miliardi) degli investimenti diretti dall’estero e alle vendite nette di titoli di portafoglio italiani (4,2 miliardi) da parte degli investitori esteri, concentrate nel comparto dei titoli pubblici (7,7 miliardi, in prevalenza Btp)”, si legge nel documento di Bankitalia.