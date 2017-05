Ue chiede all’Italia reintroduzione Imu prima casa

Cresce l’attesa per il verdetto europeo sulla manovrina e sull’adempienza dell’Italia alle regole del Patto di stabilità e di crescita.

Secondo fonti dell’Ue, nella mattinata di oggi, la Commissione presenterà il suo “pacchetto di primavera” di raccomandazioni e valutazioni su bilanci e squilibri macroeconomici dei Paesi.

In base alle anticipazioni riportate dalla Stampa, L’Europa ci chiederà in particolare di “reintrodurre la tassa sulla prima casa per i proprietari ad alto reddito. Lo sforzo di bilancio domandato a Roma è “robusto” e, se il negoziato sarà rinviato all’autunno, subito Bruxelles intende “suggerire alcune misure concrete: oltre alla reintroduzione dell’Imu sulla prima casa, si parla anche di riforma del catasto, di ampliamento dell’obbligo di fatturazione e di pagamenti elettronici.

Al primo punto della lista, Bruxelles dirà all’Italia che la manovra per il prossimo anno dovrà portare a uno sforzo di bilancio “robusto”, senza però entrare nel merito delle cifre. La trattativa sarà rimandata all’autunno, ma nel frattempo – secondo quanto risulta a La Stampa – la Commissione indicherà già nel dettaglio alcune misure concrete da prendere: reintroduzione dell’Imu sulla prima casa (ma solo per le famiglie sopra un certo reddito), riforma del catasto, ampliamento dell’obbligo di fatturazione e di pagamento elettronici.

Più in generale, anticipa il quotidiano: