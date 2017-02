Trump: Putin un assassino? Pensate che Usa siano innocenti?

Un noto presentatore televisivo di Fox News ha chiesto a Donald Trump come fa ad avere una così alta opinione di Vladimir Putin, considerato il fatto che il presidente della Russia è “un assassino”. La risposta di Trump, molto candida, è stata la seguente: “Ci sono molti assassini. Anche noi ne abbiamo tanti. Pensa davvero che il nostro paese sia così innocente?”.

L’intervista, mandata in onda sull’emittente vicina al partito Repubblicano, alle 16 di domenica, poco prima che sulle stesse frequenze prendesse il via il Superbowl, la finale del campionato di football americano, l’evento sportivo più seguito al mondo ogni anno, varrà a Trump molte critiche, specialmente tra quelli che già prima della trasmissione sulla tv nazionale di ieri lo ritenevano una “marionetta” di Putin.

“È il leader del suo paese. Lo rispetto. Rispetto molta gente, ma questo non significa che andremo d’accordo“, ha risposto Trump alla domanda di Bill O’Reilly su quanto rispetto prova per il presidente russo Putin.

Alla seguente domanda sul perché Trump rispetti Putin, il neo presidente Usa ha spiegato: “È il leader del suo paese. Penso sia meglio andare d’accordo con la Russia che non farlo e se la Russia ci aiuta a combattere contro l’ISIS, che è una grande battaglia, e il terrorismo di matrice islamica in tutto il mondo, è una cosa positiva. Non ho ancora la minima idea se andremo d’accordo”.