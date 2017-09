Svolta M5S, non più anti euro. Di Maio parla da leader

ROMA (WSI) – Ha già assunto toni più pacati il candidato premier dei Cinque Stelle Luigi Di Maio che con le sue parole finisce per far sì che il Movimento fondato da Beppe Grillo che da anti euro e populista diventa moderato.

Parlando alla stampa, il vicepresidente della Camera nega che i Cinque Stelle vogliano uscire dall’Ue e indica il referendum sull’euro come ultima spiaggia.

Già al Forum di Cernobbio, Di Maio – la cui presenza aveva irritato molti esponenti del Movimento tra cui il giudice Ferdinando Imposimato – aveva ridimensionato la sua idea di referendum.

“Il referendum sull’euro va usato come peso contrattuale e come via d’uscita nel caso in cui i paesi mediterranei non dovessero essere ascoltati in sede europea, ma noi non siamo contro la Ue”.