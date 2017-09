Monti: “rischio Italia non esiste”, taglio tasse “infattibile”

Sembra che il debito pubblico non ci sia più, perché i tassi di interesse bassi hanno reso meno dispendioso finanziarsi sui mercati, “ma è lì e incombe” e peserà sulle prossime eventuali misure di abbassamento delle tasse. Lo ha dichiarato Mario Monti che in un’intervista concessa il 12 settembre a Di Martedì su La7 è tornato a parlare da politico.

“Sarebbe un miracolo” vedere un alleggerimento della pressione fiscale: “non è fattibile” secondo il professore della Bocconi, dal momento che ci sono nuove spese da fare. “Siamo un paese che sta cadendo a pezzi”, secondo l’ex premier, salito al potere all’apice della crisi del debito sovrano europeo quando lo Spread tra Btp e Bund era ai massimi storici a novembre 2011.

In futuro si dovrà spendere molto più che in passato per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, la protezione dell’ambiente, la gestione dell’immigrazione“, e quindi “sarebbe un bel miracolo, graditissimo, ma spero che noi cittadini non ci faremmo prendere in giro da illusioni”.

Monti ha in seguito lanciato un appello per impegnarsi tutti a togliere una parte di rischio Italia che non esiste: “non esiste una vera preoccupazione giustificata che domani l’Italia voglia uscire dall’euro e addirittura dall’Unione Europea“. Una parte del rischio Italia è giustificato dall’elevato debito pubblico e dal fatto che cresce poco, ma non esiste il rischio di una Italexit.

Monti: Renzi non è adatto a governare

Dietro alle dichiarazioni anti europeiste più morbide di Matteo Salvini e Luigi Di Maio ci sarebbe infatti, sempre secondo Monti, una volontà di rassicurare una parte dell’elettorato – quella legata all’economia – e una consapevolezza del fatto che paga meno oggi attaccare l’Europa unita. I leader di Lega Nord e Movimento 5 Stelle hanno capito che chi ha tenuto quelle posizioni in altri paesi, come Marine Le Pen e Gert Wilders “non ha avuto successi elettorali”. Purtroppo però all’estero questo non è del tutto chiaro e se l’Italia paga tassi di interesse più alti è per questa percezione inesatta.

In Europa l’Italia è ancora vista come la principale fonte di preoccupazione, paghiamo tassi più alti perché viene sempre percepito il rischio che le autorità se ne vadano dall’Europa unita. Detto questo, rispetto a sei anni fa la crisi è rientrata.